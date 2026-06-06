۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان بوشهر خریداری شد

عبدالرضا تنگستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت گندم در استان بوشهر از فروردین ماه آغاز شده و در سطح استان ۱۴ مرکز خرید، گندم مازاد را از کشاورزان استان خریداری می کنند.

وی با اشاره به خریداری حدود ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان بوشهر بیان کرد: شاهد افزایش ۸۸ درصدی میزان خرید تضمینی نسبت به سال گذشته در استان بوشهر هستیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر افزود: با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی برداشت گندم در استان فقط مراکز خرید گندم در انبار چغادک و سیلو آرد برازجان در حال حاضر فعال هستند.

قیمت خرید هر کیلوگرم گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ علاوه بر این مبلغ، ۲۰ هزار تومان نیز به‌عنوان جایزه تشویقی با لحاظ افت ۳ درصد مفید و یک درصد غیرمفید به کشاورزان پرداخت می‌شود.