به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین اصلاحات مصوبه جلسه هشتصد و چهل و شش (۸۴۶) شورای رقابت فروش خودرو با تغییراتی همراه شد.

در اصلاحیه مصوبه ۸۴۶ شورای رقابت آمده است: با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخصهای تمرکز تقاضای انباشته در بازار ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر پایین بودن قدرت انتخاب صرف کنندگان برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاحماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته اند ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود.

ماده ۱ تعاریف

واژگان و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر به کار میروند

۱-۱ وزارت صمت وزارت صنعت، معدن و تجارت

۲-۱ قانون قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳-۱ سازمان حمایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

۴-۱ دستور العمل دستور العمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت

۵-۱ خودرو خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی

۶-۱ عرضه کنندگان خودرو تولید کنندگان خودرو

ماده ۲ تشخیص انحصار

بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستور العمل هستند.

طی مصوبه ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ اصلاح گردید. تبصره خودروهای سواری برقی از شمول این دستور العمل مستثنی میشوند طی مصوبه ۶۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ و مصوبه ۶۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ الحاق گردید.

ماده ۳ دستور العمل قیمت گذاری

۱-۳ مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط عرضه کنندگان خودرو و با رعایت کلیه احکام این دستورالعمل محاسبه و به سازمان حمایت اعلام میگردد سازمان حمایت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص این قیمت ها اعلام نظر نموده و در صورت موافقت با قیمتهای پیشنهادی عرضه کنندگان خودرو نسبت به بارگذاری قیمتهای مذکور در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اقدام نماید عدم اظهار نظر از سوی سازمان حمایت ظرف مدت تعیین شده به منزله تأیید قیمتهای اعلام شده از سوی عرضه کنندگان خودرو میباشد در صورت مخالفت سازمان حمایت با قیمت های پیشنهادی عرضه کنندگان خودرو نظر سازمان حمایت ملاک عمل میباشد طی مصوبه ۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ و مصوبه ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ اصلاح گردید.

تبصره قیمت محاسباتی در این بند قیمت عرضه کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه های مصرف کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده بیمه شخص ثالث عوارض شماره گذاری و هزینه های پست و فراجا و غیره است.

۲-۳ با هدف نهادینه سازی فضای رقابتی برای هر یک از خودروهای مشمول این دستور العمل بر اساس ترازیابی (Benchmarking با قیمت حداقل سه خودروی رقیب (مشابه خارجی هم رده از نظر کلاس کیفیت و استاندارد؛ شاخصی با عنوان شاخص رقابت پذیری (CI) مطابق فرمول زیر قبل از اعمال قیمت های جدید محاسبه می گردد. وزارت صمت موظف است خودروهای رقیب خارجی را برای هر یک از خودروهای مشمول این دستور العمل مشخص نموده و به همراه قیمت ارز آنها به سازمان حمایت اعلام نماید سازمان حمایت قیمت رقابتی (P) و شاخص رقابت پذیری را محاسبه و رتبه رقابت پذیری هر خودرو را مطابق جدول شماره ۱» مشخص می‌نماید و این رتبه را در بررسی قیمتهای اعلام شده توسط عرضه کنندگان خودرو موضوع بند (۱۳) این دستور العمل) لحاظ نماید. برچسب رقابت پذیری هر خودرو که بیانگر رتبه رقابت پذیری آن است توسط سازمان حمایت اعلام می شود و عرضه کنندگان خودرو موظفند اطلاعات مربوط به رتبه و برچسب رقابت پذیری هر یک از انواع محصولات خود را به صورت شفاف به اطلاع کلیه مشتریان برسانند. طی مصوبه ۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ اصلاح گردید.

-در نسخه ۵۴۳ دستور العمل خودروهای سواری وارداتی نیز مشمول دستور العمل بودند. این خودروها طی مصوبه ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ از شمول دستور العمل خارج شدند.

تبصره۱: خودروهایی که رتبه رقابت پذیری آنهاF باشد، مجاز به دریافت قیمت جدید نیستند. این خودروها تنها در صورت ارتقاء به رتبه بالاتر امکان افزایش قیمت خواهند داشت.(طی مصوبه۷۷۲مورخ۱۴۰۴.۰۵.۱۴ اصلاح گردید).

تبصره۲: قیمت پایه رقابتی (bP) بر اساس متوسط یکماه نرخ ارز حواله ای رسمی تجاری کشورمحاسبه میگردد.(طی مصوبه۸۳۰مورخ ۱۴۰۴.۱۲.۰۵ اصلاح گردید).

تبصره۳: وزارت صمت میتواند جهت تعیین خودروهای مشابه خارجی، از پیشنهادهای عرضه کنندگان خودرو، نهادهای حرفهای داخلی و حسب مورد مراجع خارجی معتبر جهت تعیین مالکهای مقایسه استفاده نماید.

تبصره۴: در صورتی که وزارت صمت ظرف مدت یک ماه، خودروهای رقیب خارجی را اعلام ننماید، اعمال این شاخص در دوره مربوط الزم نیست. (طی مصوبه۷۷۸مورخ۱۴۰۴.۰۵.۲۵اصلاح گردید).

تبصره۵: در محاسبه شاخص رقابت پذیری برای خودروهای مونتاژی، قیمت پایه رقابتی(bP) با لحاظ هزینه های قانونی و حمل ونقل واردات قطعات CKD به کشور محاسبه میگردد.(طی مصوبه۸۳۰مورخ۱۴۰۴.۱۲.۵ الحاق گردید).

ماده ۴ شرایط طرف تقاضا

۱-۴ حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد.

۲-۴ متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکتهای ایران خودرو و سایپا داشته اند امکان ثبت نام و خرید خودرو از این دو خودروساز ندارند طی مصوبه ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ اصلاح گردید.

۳-۴ انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث حتی به صورت وکالتی و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.

۴-۴ امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.

تبصره مشمولین ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ مشمول این ماده نیستند. طی مصوبه ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ الحاق گردید

ماده ۵ شرایط طرف عرضه طی مصوبه ۷۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ و مصوبه ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ اصلاح گردید).

۱-۵ عرضه کنندگان خودرو موظفند برنامه تولید خود به تفکیک ماه را در ابتدای هر سال و میزان تحقق آن را به صورت ماهانه در طول سال به شورای رقابت اعلام نمایند.

۲-۵ -عرضه کنندگان خودرو موظفند در کلیه طرحهای عرضه خود، اطلاعاتی از قبیل مشخصات خودروها و تعداد عرضه را با تعیین مدت زمان مشخص برای ثبت نام در سامانه خود ارائه نمایند. در مواردی که تعداد تقاضا بیشتر از تعداد عرضه باشد، باید از روش قرعه کشی با نظارت مراجع ذی صلاح استفاده شود.(طی مصوبه۸۴۶مورخ۱۴۰۵.۰۳.۱۲ اصلاح گردید).

۳-۵ عرضه کنندگان خودرو حق پیش فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده را ندارند.

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