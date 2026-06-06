به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر شنبه در جریان بازدید خبرنگاران از چند پروژه مهم شهری از جمله فرهنگسرای حکیم هیدجی، پارک سرچشمه، آرامستان هیدج، المانهای شهری، پل شهدای خدمت و یک مجموعه گردشگری، با ارائه گزارشی از روند اجرای طرحها اظهار کرد: مدیریت شهری هیدج طی سالهای اخیر تلاش کرده پروژههای نیمهتمام و زیرساختی را با برنامهریزی منسجم به سرانجام برساند.
وی در بازدید از پروژه فرهنگسرای حکیم هیدجی با اشاره به سابقه این طرح افزود: این پروژه حدود یک دهه پیش تنها در مرحله اجرای فونداسیون متوقف شده بود، اما در سالهای اخیر با بازنگری در طراحی و تأمین اعتبارات، عملیات اجرایی آن از سر گرفته شد و اکنون به حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
شهردار هیدج با بیان اینکه این مجموعه در دو طبقه طراحی شده است، تصریح کرد: در طبقه همکف سالن آمفیتئاتر با ظرفیت حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر پیشبینی شده و طبقه نخست نیز به فضاهای فرهنگی، آموزشی، ادبی و علمی اختصاص یافته است.
کاظمی ادامه داد: در این مجموعه ۹ تا ۱۲ کلاس آموزشی برای فعالیت انجمنهای فرهنگی، هنری و علمی در نظر گرفته شده تا بستری مناسب برای حضور شاعران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی شهر فراهم شود.
وی با اشاره به قابلیت توسعه این پروژه در آینده خاطرنشان کرد: سازه فرهنگسرا به گونهای طراحی شده که امکان احداث طبقه سوم در سالهای آینده نیز وجود دارد و در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، توسعه آن قابل اجرا خواهد بود.
شهردار هیدج از پیشبینی اعتبارات چندساله برای تکمیل این طرح خبر داد و گفت: در صورت تأمین تجهیزات و تکمیل بخشهای باقیمانده، فرهنگسرای حکیم هیدجی تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
پارک سرچشمه؛ تبدیل یک محدوده رهاشده به فضای تفریحی
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در پارک سرچشمه اظهار کرد: این محدوده در گذشته از وضعیت مناسبی برخوردار نبود، اما با اجرای طرحهای عمرانی و ساماندهی محیطی، به یکی از فضاهای تفریحی و خانوادگی شهر تبدیل شده است.
کاظمی افزود: عملیات کفپوشگذاری، نصب تجهیزات بازی کودکان، بهسازی مسیرهای دسترسی و ارتقای امکانات رفاهی در این پارک انجام شده و زمینه استفاده بهتر شهروندان از این فضای عمومی فراهم است.
وی همچنین از اتصال این محدوده به کمربندی شرقی شهر خبر داد و گفت: این مسیر نقش مهمی در اتصال بخشهای شمالی و جنوبی هیدج ایفا میکند و توسعه فضای سبز حاشیه آن نیز در دستور کار قرار دارد.
شهردار هیدج در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در آرامستان شهر اشاره کرد و گفت: ساماندهی ورودیها، حذف بنرهای پراکنده، ایجاد ساختار منسجم اطلاعرسانی و ارتقای نظم بصری از جمله اقداماتی است که در این مجموعه انجام شده است.
وی افزود: مدیریت شهری تلاش کرده با همکاری دستگاههای مختلف، فضای آرامستان را از منظر فرهنگی، خدماتی و بصری به شکلی شایسته ساماندهی کند.
کاظمی همچنین از اجرای طرح بازگشایی معابر و اتصال بخشهای جدید و قدیم آرامستان خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و توسعه زیرساختهای خدماتی در حال اجرا است.
المانهای شهری؛ بازتاب هویت بومی هیدج
شهردار هیدج با اشاره به اجرای طرح نصب المانهای شهری گفت: در راستای زیباسازی سیمای شهری و تقویت هویت بومی منطقه، المانهایی در ورودیها و نقاط شاخص شهر نصب شده است.
وی افزود: المان کوزهگری در ورودی آرامستان و المان گندم در محدوده باغات از جمله نمادهایی هستند که متناسب با پیشینه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی منطقه طراحی و اجرا شدهاند.
پل شهدای خدمت؛ بخش مهمی از کمربندی شرقی
کاظمی در بازدید از پروژه پل شهدای خدمت نیز اظهار کرد: این پل با طول حدود ۴۷ متر و سه دهانه در حال اجرا است و برای تکمیل آن بیش از ۱۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
وی افزود: این پروژه یکی از طرحهای مهم تکمیل کمربندی شرقی هیدج محسوب میشود و نقش مؤثری در روانسازی ترافیک، تسهیل تردد و اتصال نقاط مختلف شهر خواهد داشت.
شهردار هیدج تصریح کرد: عملیات اجرایی شامل فونداسیون، اجرای پایهها و روسازی پل انجام شده و تنها مراحل نهایی آن باقی مانده است.
وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت مجموعه گردشگری لاله گفت: بخش قابل توجهی از این مجموعه تکمیل و بهرهبرداری شده و واحدهای تجاری آن که پیشتر نیمهکاره رها شده بود، پس از تکمیل عملیات عمرانی و تأسیساتی به بهرهبرداران واگذار شده است.
کاظمی افزود: در فاز جدید توسعه، طرحی به وسعت ۴۸ هکتار برای ایجاد زیرساختهای گردشگری، خدماتی و رفاهی در دست بررسی و تصویب است که شامل احداث پمپبنزین، پمپگاز، فضاهای تفریحی و خدماتی و مجموعههای پشتیبان گردشگری خواهد بود.
وی همچنین از اجرای عملیات زیرساختی شامل خیابانکشی، آمادهسازی معابر و احداث تیرپارک در این مجموعه خبر داد و گفت: هدف نهایی، تبدیل این محدوده به یک مجموعه کامل گردشگری و خدماتی در مسیرهای ارتباطی منطقه است.
شهردار هیدج با اشاره به ظرفیت توسعه آتی این مجموعه افزود: علاوه بر مجموعه فعلی، زمینی به مساحت حدود هفت هکتار نیز برای اجرای فازهای بعدی توسعه در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای عمومی بهویژه در مسیرهای بینراهی خاطرنشان کرد: کمبود روشنایی در برخی محورهای ارتباطی از جمله مشکلات موجود است که باید با همکاری دستگاههای مسئول برطرف شود.
کاظمی تأکید کرد: تمامی پروژههای در دست اجرای هیدج با هدف توسعه متوازن شهری، ارتقای سطح خدمات عمومی، افزایش رضایتمندی شهروندان و تبدیل این شهر به یکی از قطبهای خدماتی و گردشگری منطقه دنبال میشود و با بهرهبرداری از این طرحها، چهره شهری هیدج دستخوش تحول اساسی خواهد شد.
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