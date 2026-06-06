به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این باره گفت: پایش مستمر و دقیق مناطق تحت مدیریت توسط محیط‌بانان، منجر به ثبت تصاویر و مشاهده رخداد بیولوژیک چهارقلو زایی یک رأس بز وحشی در منطقه حفاظت شده سبزکوه شد.

وی افزود: این رخداد که بیانگر شرایط مساعد زیستی در این منطقه است، توسط احمد محمودیان رئیس منطقه حفاظت شده سبزکوه و با تلاش و هوشیاری محیط‌بانان، ملک‌آرا خلیل‌طهماسبی و کوروش شمس به ثبت رسیده است.

کریمی بیان کرد: ثبت چنین مواردی در حیات وحش، شاخصی از سلامت زیستگاه و موفقیت برنامه‌های حفاظتی در منطقه سبزکوه محسوب می‌شود که حاصل حضور مداوم نیروهای یگان حفاظت در عرصه‌های طبیعی برای پایش و صیانت از تنوع زیستی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: ضمن قدردانی از زحمات رئیس و محیط‌بانان این منطقه در مستندسازی این رویداد، پایش‌های میدانی در تمامی مناطق تحت مدیریت استان جهت بررسی وضعیت حیات‌وحش با جدیت تداوم خواهد داشت.