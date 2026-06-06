به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، آیین رونمایی از «سامانه کنترل و نظارت بر اردوهای دانشآموزی»، روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان حوزه آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان برگزار شد. این سامانه با هدف ساماندهی، ارتقای ایمنی و افزایش سطح نظارت بر اردوهای دانشآموزی در سراسر کشور طراحی و راهاندازی شده است.
سامانه کنترل و نظارت بر اردوهای دانشآموزی تمامی فرآیندهای مربوط به برنامهریزی، صدور مجوز، اجرا و ارزیابی اردوها را از سطح مدرسه (صف) تا سطوح مدیریتی و ستادی تحت پوشش قرار میدهد و امکان نظارت و کنترل یکپارچه را فراهم میکند. ثبت اطلاعات دانشآموزان، دریافت مجوزهای لازم، مدیریت ظرفیتها، کنترل شاخصهای ایمنی و ارائه گزارشهای مدیریتی از جمله قابلیتهای این سامانه است.
از دیگر امکانات این سامانه، اطلاعرسانی بهموقع به اولیای دانشآموزان درباره برگزاری اردوها است؛ بهگونهای که اولیا میتوانند از زمان، مقصد و جزئیات برنامه اردو مطلع شوند و هماهنگیهای لازم را انجام دهند.
هدف از راهاندازی این سامانه افزایش شفافیت، ارتقای ضریب ایمنی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و تقویت نظارت بر اردوهای دانشآموزی است. با بهرهبرداری از این سامانه، تمامی مراحل برگزاری اردوها بهصورت برخط و متمرکز انجام خواهد شد و امکان پایش و مدیریت مستمر برای مدیران در سطوح مختلف فراهم میشود.
گفتنی است؛ این سامانه در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود نظام نظارت بر فعالیتهای تربیتی مدارس طراحی شده و همزمان با آیین رونمایی، بهصورت رسمی در اختیار مدارس و ادارات آموزش و پرورش قرار گرفت.
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