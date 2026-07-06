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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

حضور وزیر آموزش و پرورش در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

حضور وزیر آموزش و پرورش در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

وزیر آموزش و پرورش با همراهی جمعی از معاونان، مدیران و مسئولان ستادی این وزارت خانه، در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و قائد امت حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه با همراهی جمعی از معاونان، مدیران کل و مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش، در مراسم تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان حضور یافت.

وزیر آموزش و پرورش در این آیین، همگام با سیل میلیونی اقشار مختلف و مسئولان کشور، با حضور در مراسم تشییع، ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید، یاد و خاطره ایثارگران و جان‌فشانان راه عزت و امنیت ایران اسلامی را گرامی داشت.

در این مراسم، جمعی از مدیران و مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش نیز با حضور در کنار وزیر آموزش و پرورش، بر پایبندی جامعه بزرگ تعلیم و تربیت به ارزش‌های ایثار، فداکاری و خدمت صادقانه تأکید کردند.

حضور گسترده مردم و مسئولان در این آیین، جلوه‌ای از همبستگی ملی، پاسداشت فرهنگ ایثار و تجلیل از مقام شامخ شهدا است.

کد مطلب 6880938

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