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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

منبع پاکستانی: نقوی حامل پیامی از اسلام‌آباد برای رهبر ایران است

منبع پاکستانی: نقوی حامل پیامی از اسلام‌آباد برای رهبر ایران است

یک منبع پاکستانی به الجزیره اعلام کرد که نقوی وزیر کشور پاکستان که امروز به ایران سفر خواهد کرد، حامل پیامی از پاکستان برای رهبر ایران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع پاکستانی به الجزیره گفت که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که امروز به ایران سفر خواهد کرد، حامل پیامی از پاکستان برای آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران خواهد بود.

پیشتر برخی منابع اعلام کرده بودند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان امروز به ایران سفر خواهد کرد.

بنا بر اعلام این منابع نقوی در ایران سازوکار دستیابی به یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران را بررسی خواهد کرد.

نقوی در دو بازدید اخیر خود در تهران با مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و همتای خود اسکندر مؤمنی دیدار کرد.

روند جاری دیپلماسی، پس از پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برای اعلام آتش‌بس موقت به مدت ۲ هفته بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در بامداد روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ آغاز شد. اسلام‌آباد به عنوان میانجی وارد میدان شد.

سپس بنا بر دعوت نخست وزیر پاکستان هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با پرواز «میناب ۱۶۸» به سرپرستی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جمعه شب ۲۱ فروردین ۱۴۰۵، برای مذاکره با طرف آمریکایی وارد اسلام آباد شد.

کد مطلب 6851866

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