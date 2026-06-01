بیانیه اسلام آباد درباره رایزنی میان وزرای خارجه پاکستان و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: (محمد اسحاق دار) وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود (سید عباس عراقچی) درباره اوضاع جاری در منطقه‌ گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: عراقچی نگرانی خود را از تحولات اخیر، از جمله نقض آتش‌ بس توسط اسرائیل در لبنان و حمله احتمالی به بیروت ابراز کرد. وزیر امور خارجه پاکستان نیز پیرامون اهمیت تضمین تداوم آتش‌بس برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم های موجود با عراقچی سخن گفت.

این در حالیست که سید عباس عراقچی پیشتر در فضای مجازی نوشت: برای توجه فوری، آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتش‌بسی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، محسوب می‌شود. نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است. ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتش‌بس خواهند بود.