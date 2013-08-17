پیام تشکر وزیر دفاع خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع حسین دهقان وزیر دفاع در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت:

برادران بزرگوار/خواهران ارجمند ،نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی



با اهداء سلام



دقت نظر ودرایت قابل تحسین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با رای بی سابقه به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،توجه و اهتمام خاص خود به بخش دفاعی کشورو خدمتگزاران آن را به منصه ظهور گذاردند شایسته شکرگذاری به درگاه ایزد متعال و قدردرانی و سپاس از برگزیدگان ملت است.



بی شک رای اعتماد وثیق نمایندگان محترم ،واجد پیامهای روشن و قابل توجهی است که ثمرات ارزشمند آن در ابعاد داخلی و خارجی بروز و ظهور عینی خواهد یافت.



اینک که وکلای ژرف اندیش ملت با درکی عمیق از شرایط حساس کشور و ضرورت حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، بخش دفاعی دردولت را مرهون پشتیبانی قاطع خود قرار داده اندلازم است مجموعه مدیران و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیزمصمم تر از گذشته وبا آغاز جهشی راهبردی ،مجموعه مساعی خود را در مسیر ارتفاء فرآیند تولید قدرت دفاعی معطوف نمایند.



امیدوارم در سایه توجهات خاصه حضرت ولی عصر(عج) وهمدلی و همکاری صمیمانه دولت،مجلس و نیروهای مسلح شاهد اعتلای روزافزون بخش دفاعی به عنوان نماد افتدار و امنیت کشور باشیم.



وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

حسین دهقان