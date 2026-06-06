تعداد سینماهای «قرار» افزایش پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران فیلم‌های کوتاه «تخطی»، «سرود کلنل» و «های‌کپی» که در اولین «قرار» انجمن سینمای جوانان ایران مدنظر است، از امروز شنبه ۱۶ خرداد در سینماهای منتخب آغاز می‌شود.

این اکران‌ها در حالی انجام می‌شود که تعداد سینماهای میزبان افزایش یافته است. بر این اساس با اضافه شدن ۶ سینما شامل سینما اشراق زاهدان، پردیس سینمایی میکامال جزیره کیش، پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد، سینمامهر گنبد، پردیس سینمایی بازار شهر قم و سینما جوان برازجان ۳۴ سالن و پردیس سینمایی در ۳۳ شهرکشورمان به اکران آثار کوتاه خواهند پرداخت.همچنین تهران (بهمن و مهرشاهد)، مشهد (مهر کوهسنگی)، شیراز (امین تارخ)، اصفهان (پردیس ساحل)، یزد (خلیج فارس)، تبریز (۲۹ بهمن)، ارومیه (مهر)، کاشان (بهمن)، شهرکرد (بهمن)، اهواز (ساحل)، آبادان (کیهان)، دزفول (مهر مادر)، ساری (سپهر)، سبزوار (پردیس سینمایی مهر)، بیرجند (بهمن)، کرج (هجرت)، زنجان (بهمن)، شاهرود (مهر)، رشت (سپیدرود)، قزوین (بهمن)، بروجرد (فلسطین)، خرم آباد (استقلال)، سنندج (بهمن)، کرمانشاه (آزادی)، گرگان (عصر جدید)، همدان (مهر) و ملایر (بهمن) دیگر شهرها و سالن‌های سینمایی‌ هستند که به نمایش فیلم‌های کوتاه «قرار» می‌پردازند.

«قرار» اکران فیلم کوتاه که در همکاری با پخش موسسه سینمایی بهمن سبز صورت می‌گیرد، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۷ در سینماهای اعلام شده برگزار می‌شود.

تهیه بلیت تماشای این فیلم‌های کوتاه در تمامی سامانه‌های فروش بلیت سینما امکان‌پذیر است.