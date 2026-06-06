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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

حماسه‌سازی مردم دارالقرآن خراسان شمالی تداوم دارد

حماسه‌سازی مردم دارالقرآن خراسان شمالی تداوم دارد

بجنورد- مردم دیار داراقرآن حماسه حضور خود را در خیابان ادامه می‌دهند.

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کد مطلب 6852229

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