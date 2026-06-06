https://mehrnews.com/x3cfVr ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵ کد مطلب 6852229 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵ حماسهسازی مردم دارالقرآن خراسان شمالی تداوم دارد بجنورد- مردم دیار داراقرآن حماسه حضور خود را در خیابان ادامه میدهند. دریافت 8 MB کد مطلب 6852229 کپی شد مطالب مرتبط تعداد سینماهای «قرار» افزایش پیدا کرد ولادت امام کاظم(ع) در ذیالحجه یا صفر؟/تنها قول مربوط به ماه ذیالحجه کاظمی: اعزام زائران خراسان شمالی در حج تمتع فراتر از سهمیه بود نود و هفتمین موج حضور بجنوردیها در میدان برچسبها حماسه حضور تجمع مردمی اسفراین
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