اضافه شدن سینماهای ملت و باغ کتاب به چرخه اکران فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با ثبت ۱۴۱۵ مخاطب و حدود ۱۰۰ میلیون تومان فروش در سامانه سمفا و در هفته اول اکران «قرار»، پردیس‌های سینمایی ملت و باغ کتاب تهران نیز به چرخه اکران فیلم‌های کوتاه «قرار» پیوستند.

پردیس سینمایی ملت و پردیس سینمایی باغ کتاب در ادامه روند اکران «قرار»، میزبان علاقه‌مندان به فیلم کوتاه خواهند بود. این ۲ پردیس در کنار سایر سالن‌های نمایش‌دهنده، فرصت بیشتری را برای تماشای سه فیلم کوتاه «تخطی»، «سرود کلنل» و «های کپی» فراهم می‌کنند.

پخش این آثار را موسسه سینمایی بهمن سبز برعهده دارد و تهیه بلیت تماشای آنها از تمامی سامانه‌های بلیت‌فروشی امکان‌پذیر است.