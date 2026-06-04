خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: دهه ولایت و امامت در استان کردستان امسال نیز با استقبال گسترده مردم، هیئتهای مذهبی، مساجد، گروههای مردمی و فعالان فرهنگی همراه شده است.
از خیابانها و میادین اصلی شهرها از جمله شهرهای قروه و بیجار گرفته تا مساجد، حسینیهها و حتی منازل مردم، همه جا نشانههایی از برگزاری جشن بزرگ غدیر به چشم میخورد.
عید غدیر خم در فرهنگ اسلامی تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه نماد وحدت، همدلی، خدمترسانی، احسان و ولایتمداری به شمار میرود به همین دلیل هر ساله با نزدیک شدن به این عید بزرگ، موجی از برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در نقاط مختلف استان شکل میگیرد و مردم با مشارکت گسترده در برگزاری این برنامهها، ارادت خود را به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) نشان میدهند.
امسال نیز دهها موکب مردمی، صدها جشن محلهای و خانگی، مراسم اطعام گسترده و برنامههای متنوع فرهنگی در کردستان برگزار شده و فضای استان را آکنده از شور و نشاط غدیری کرده است.
اطعام علوی؛ سنتی ماندگار در جشن بزرگ غدیر
یکی از شاخصترین جلوههای عید غدیر در کردستان، برگزاری مراسم اطعام و توزیع غذای نذری است؛ سنتی که هر سال با مشارکت خیران، هیئتهای مذهبی و مردم در سطح گسترده اجرا میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای این شهرستان در ایام غدیر اظهار کرد: امسال نیز همچون سالهای گذشته، برنامه اطعام علوی در مساجد، هیئتهای مذهبی و مناطق مختلف شهری و روستایی اجرا میشود.
حجتالاسلام سعدالله جمادیان افزود: پخت غذای نذری در تمامی مساجد و هیئتهای مذهبی شهرستان پیشبینی شده و در بسیاری از روستاها نیز مردم با مشارکت جمعی اقدام به تهیه و توزیع غذای نذری میکنند.
وی با بیان اینکه چند مسجد شاخص شهرستان نقش ویژهای در اجرای این طرح دارند، گفت: مساجد امام رضا (ع)، قائم (عج)، موسی بن جعفر (ع)، خادمالرضا (ع) و سیدالشهدا (ع) از جمله مراکزی هستند که به صورت گسترده در برنامه اطعام غدیر مشارکت دارند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار خاطرنشان کرد: هر یک از این مساجد برای شب و روز عید غدیر حدود دو هزار پرس غذای نذری آماده کردهاند که میان مردم و نیازمندان توزیع خواهد شد.
وی افزود: اطعام در روز غدیر یکی از سنتهای مورد تأکید در معارف اسلامی است و علاوه بر آثار معنوی، نقش مهمی در تقویت همدلی و پیوندهای اجتماعی دارد.
موکبهای غدیری در میادین شهرها
در کنار برنامههای اطعام، برپایی موکبهای فرهنگی و مردمی نیز از دیگر جلوههای پررنگ جشن غدیر در استان کردستان است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه در این باره به خبرنگار مهر اعلام کرد: امسال بخش مهمی از برنامههای دهه ولایت با محوریت موکبهای مردمی برگزار میشود.
حجتالاسلام مهدی دهقان افزود: در میدان حاج قاسم سلیمانی قروه به مدت سه شبانهروز، ۲۰ موکب مردمی مستقر شدهاند و برنامههای مختلف فرهنگی، مذهبی و خدماتی را برای شهروندان اجرا میکنند.
وی ادامه داد: همچنین در میدان بلال و مسجد موسی بن جعفر (ع) نیز پنج موکب به مدت سه شبانهروز فعالیت دارند.
دهقان گفت: در شهرک قلعه سه موکب طی دو روز به ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی میپردازند و در سریشآباد نیز ۱۰ موکب در میدان اصلی شهر در طول دهه ولایت فعال هستند.
وی افزود: در شهر دلبران نیز چهار موکب مردمی به مدت سه شب متوالی برنامههای ویژه غدیر را برگزار میکنند.
بیش از ۱۷۰ ویژهبرنامه در شهرها و روستاها
آنچه امسال بیش از هر چیز در برنامههای غدیر استان به چشم میآید، گستردگی فعالیتها در مناطق مختلف شهری و روستایی است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه با اشاره به این موضوع گفت: بیش از ۱۷۰ ویژهبرنامه در سطح شهرستان، مساجد، هیئتهای مذهبی، روستاها و مراکز فرهنگی در حال برگزاری است.
وی افزود: این برنامهها شامل جشنهای مردمی، سخنرانیهای مذهبی، مسابقات فرهنگی، محافل قرآنی، اجرای سرود، برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان، ایستگاههای صلواتی و مراسم اطعام است.
دهقان اظهار کرد: تلاش شده برنامهها به گونهای طراحی شوند که تمامی اقشار جامعه، به ویژه نسل جوان، در آنها مشارکت فعال داشته باشند.
وی افزود: حضور گسترده جوانان در برگزاری مراسم و فعالیت موکبها، یکی از نقاط قوت برنامههای امسال به شمار میرود.
جشنهای خانگی؛ غدیر در متن خانوادهها
وی بیان کرد: یکی دیگر از برنامههای قابل توجه در دهه ولایت، گسترش جشنهای خانگی غدیر است؛ برنامهای که طی سالهای اخیر مورد استقبال خانوادهها قرار گرفته است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه در این زمینه گفت: بیش از ۳۰۰ جشن خانگی در سطح شهرستان برنامهریزی و اجرا شده است.
وی افزود: این جشنها با مشارکت خانوادهها و در محیطهای صمیمی برگزار میشود و نقش مهمی در انتقال مفاهیم غدیر به نسل جوان و تحکیم روابط خانوادگی دارد.
دهقان خاطرنشان کرد: جشنهای خانگی یکی از مؤثرترین شیوههای مردمیسازی فرهنگ غدیر و آشنایی کودکان و نوجوانان با معارف اهل بیت (ع) است.
غدیر؛ فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی
فعالان فرهنگی و مذهبی معتقدند عید غدیر علاوه بر جایگاه اعتقادی و دینی، دارای کارکردهای مهم اجتماعی نیز هست.
برگزاری جشنهای مردمی، اطعام عمومی، دید و بازدید، کمک به نیازمندان، فعالیت موکبها و مشارکت گروههای مختلف مردمی در اجرای برنامهها، زمینه تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش همبستگی را در جامعه فراهم میکند.
این برنامهها همچنین موجب گسترش روحیه همکاری، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت عمومی در میان شهروندان میشود؛ موضوعی که در شرایط کنونی جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
اطعام علوی و جشنهای مردمی در مرکز استان
در کنار برنامههای گسترده شهرستانهای مختلف، مرکز استان کردستان نیز در ایام دهه ولایت و امامت شاهد برگزاری ویژهبرنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه اطعام علوی در مناطق مختلف این شهر خبر داد و اظهار کرد: در ایام عید سعید غدیر، ۵۰ دیگ غذای نذری با مشارکت خیران، هیئتهای مذهبی و گروههای مردمی طبخ و میان نیازمندان توزیع شد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این غذاهای نذری در مناطق کمبرخوردار و حاشیه شهر سنندج از جمله محله نایسر توزیع شد تا خانوادههای نیازمند نیز از برکات این عید بزرگ بهرهمند شوند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج با اشاره به برنامههای فرهنگی دهه ولایت و امامت بیان کرد: علاوه بر برنامه اطعام، ویژهبرنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و شاد در قالب تجمعات شبانه در نقاط مختلف شهر برگزار شد که با استقبال گسترده شهروندان همراه بود.
وی ادامه داد: اجرای سرودهای مذهبی، برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان، سخنرانیهای معرفتی، مولودیخوانی، مسابقات فرهنگی و برنامههای خانوادگی از جمله بخشهای این تجمعات مردمی بود که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
این برنامهها در کنار فعالیت موکبهای مردمی، فضایی سرشار از شور، نشاط و معنویت در مرکز استان ایجاد کرد و جلوهای از مشارکت مردمی در پاسداشت عید ولایت را به نمایش گذاشت.
ولایت؛ محور وحدت و همدلی
آنچه در روزهای منتهی به عید سعید غدیر در کردستان مشاهده میشود، تنها برگزاری مجموعهای از مراسم مذهبی نیست، بلکه نمایش وحدت، همدلی و مشارکت مردمی در پاسداشت یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی است.
دهها موکب، هزاران پرس غذای نذری، صدها جشن مردمی و خانگی و حضور گسترده اقشار مختلف مردم در برنامههای دهه ولایت، نشان میدهد فرهنگ غدیر همچنان در متن زندگی مردم استان جاری و زنده است.
کردستان این روزها با عطر اطعام علوی، شور جشنهای مردمی و پرچمهای مزین به نام امیرالمؤمنین (ع) حال و هوایی متفاوت به خود گرفته است؛ حال و هوایی که پیام آن چیزی جز اخوت، ولایتمداری، خدمت به مردم و تقویت همبستگی اجتماعی نیست؛ مفاهیمی که غدیر پس از قرنها همچنان پرچمدار آنها در جامعه اسلامی به شمار میرود.
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