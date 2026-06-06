یزدانی: با وجود مشکلات روحی به مسیرم ادامه دادم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی ملی پوش تیم دیویس کاپ با اشاره به روند آماده سازی خود برای حضور در رقابت های دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه گفت: در چند ماه اخیر رقابت های برون مرزی متعددی را تجربه کردم و روند صعودی خوبی را در پیش گرفتم، با این شرایط امیدوارم در آستانه این مسابقات به فرم ایده‌آل برسم.



یزدانی ادامه داد: از مدت ها پیش برنامه های متعددی را برای حضور در رویدادهای برون مرزی در برنامه داشتم تا در بهترین شرایط به دیویس کاپ برسم اما به دلیل شرایط جنگ و اتفاقاتی که در منطقه رقم خورد برخی از آنها دچار تغییر و تحول شد.



وی ادامه داد: چند هفته ای در ترکیه بازی کردم، در استانبول هم تمرینات خود را ادامه دادم و بعد به صربستان رفتم تا در تورجهانی این رشته توانمندی هایم را به چالش بکشم. هرچند در این مدت نتایجی که باید می‌گرفتم را نگرفتم اما هر هفته، بهتر از قبل شدم و با توجه به روندی که در پیش گرفتم امیدوارم در آستانه بازی های دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه به اوج آمادگی برسم.



این ملی پوش تیم دیویس کاپ کشورمان تصریح کرد: متاسفانه از نظر شرایطی که در کشور رقم خورد و جنگی که در منطقه به راه افتاد، از نظر روحی و تمرکز به شدت دچار مشکل شدم. الان هم در صربستان هستم و روند آماده سازی خود را ادامه می دهم و در مسابقات این کشور به میدان رفته ام. در دو نفره به همراه نماینده روسیه بازی کردم و در انفرادی نیز به جمع ۴ تنیسور برتر این رقابت ها راه یافتم و در این مرحله باید با نماینده فرانسه بازی کنم که در صورت برتری راهی فینال خواهم شد.