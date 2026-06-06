نداف: اردوی مشترک در مالزی برای رسیدن به آمادگی ذهنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نداف سرمربی تیم ملی دیویس کاپ به شرایط این روزهای تیم تنیس ایران اشاره کرد و اظهار داشت: رقابت های دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه از ۲۲ تیرماه به میزبانی کوالالامپور مالزی آغاز خواهد شد که تیم ملی ایران در این رویداد به مصاف رقبای خود می رود.

وی ادامه داد: هدف ما این بود که ۳ مرحله اردوی آماده سازی را برای تیم ملی در نظر داشته باشیم اما به دلیل شرایط جنگی و اتفاقاتی که در منطقه رخ داد این موضوع دچار تغییراتی شد اما تلاش کردیم تا با همه این شرایط، با قدرت کار را پیش برده و به اهدافی که داریم نزدیک شویم.

سرمربی تیم ملی دیویس‌کاپ ایران تصریح کرد: بعد از انجام رقابت های انتخابی در چند روز گذشته تست های بدنی، ذهنی و سلامتی از بازیکنان گرفته شد و حتی آزمایش‌های خون و پزشکی نیز انجام شد که این نشان از اهمیت موضوع دارد. در این مدت بازیکنان را از شرایط مختلف ارزیابی کردیم تا بهترین وضعیت برای حضور تیم ایران در این رویداد مهیا شود. در حال حاضر غیر از علی یزدانی که در مسابقات صربستان است، سایر نفرات در تهران و در اردو هستند و طبق برنامه قرار است در تونس به تیم اضافه شود.

نداف تاکید کرد: در این مسابقات علی یزدانی، سامیار الیاسی، سینا مقیمی و یونس طلاور حضور خواهند داشت و دانیال مشتاقی‌فر را هم در کنار این نفرات خواهیم داشت تا بر اساس شرایط پیش برویم. مسابقات دیویس‌کاپ برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است و برای همین ۳ هفته در تورجهانی تونس به میدان خواهیم رفت تا بازیکنان در شرایط مسابقه قرار گرفته و بتوانند بهترین عملکرد را برای تیم داشته باشند.

وی یادآور شد: با هماهنگی‌های به عمل آمده، تیم ۱۰ روز زودتر و از تونس راهی مالزی می‌شود تا اردوی مشترکی را با این تیم قبل از آغاز رقابت های دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه داشته باشیم. ۲ روز اول به شکل تمرینی و ۲ روز دوم طبق شکل مسابقات دیویس‌کاپ پیش می‌رویم تا از نظر ذهنی بازیکنان در شرایط مطلوب قرار بگیرند.

سرمربی تیم ملی دیویس‌کاپ کشورمان در خصوص شرایط این گروه و تیم‌های حاضر گفت: در این مسابقات تیم های تنیس ایران، ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان حضور دارند که در نهایت سه تیم برتر به مسابقات پلی‌آف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند کرد. در ۱۲ سال گذشته، ازبکستان در این گروه حضور نداشته و بدون شک این تیم یکی از رقبای سرسخت ما در مسابقات پیش رو است. از سویی دیگر فیلیپین، اردن، ویتنام و عربستان هم حریفان قدرتمندی هستند و از بازیکنانی بهره می برند که دارای رنکینگ بوده و می توانند کار را سخت کنند. این یک واقعیت است که کار آسانی در این مسابقات نداریم اما تلاش می‌ کنیم تا از اعتبار تنیس ایران دفاع کرده و بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذاریم.