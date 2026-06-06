قائم مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حکمی رجبعلی برزویی را به عنوان «قائم مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» منصوب کرد.

درمتن حکم استاد خسروپناه به آآمده است :

نظر به تعهد، شایستگی، تجارب ارزشمند و توانایی‌های مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان «قائم مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» منصوب می‌شوید.

در راستای ایفای مؤثر مسئولیت و با هدف ارتقای انسجام، هماهنگی و کارآمدی دبیرخانه؛ اهم مأموریت‌ها و اختیارات جنابعالی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱. ایجاد هماهنگی میان ستادها و مراکز دبیرخانه و رفع موانع بین‌بخشی برای تحقق اهداف و مصوبات شورا

۲. نظارت بر مرکز رصد و ستادهای دبیرخانه در راستای هم‌افزایی و پشتیبانی از مأموریت‌های تخصصی آنها

۳. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا با بهره‌گیری از ظرفیت ستادها و واحدهای تخصصی و ارائه گزارش منظم از وضعیت اجرای مصوبات، پیشرفت برنامه‌ها و مسائل راهبردی با همکاری ستادها و مراکز دبیرخانه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود عملکرد و هماهنگی میان واحدها

۴. برنامه‌ریزی سالانه و پیگیری اجرای برنامه‌های مصوب دبیرخانه، ارزیابی عملکرد واحدها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای بهره‌وری و اثربخشی

۵. مدیریت امور اعضای هیأت علمی و شورای پژوهشی دبیرخانه

۶. نظارت بر امور بودجه، مالی، اداری، منابع انسانی و پشتیبانی دبیرخانه و اتخاذ تصمیمات اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات

۷. انجام سایر مأموریت‌های محوله و اتخاذ تصمیمات اجرایی لازم در چارچوب قوانین و مقررات

امید است با توکل به خداوند متعال، رعایت اصول قانون‌مداری، عدالت، کارآمدی، روحیه جهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی کشور در انجام این مسئولیت خطیر موفق و مؤید باشید.