کرامتی: خروج گندم از استان زنجان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کرامتی در دومین جلسه استانی کارگروه هماهنگی خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵ که در محل استانداری زنجان برگزار شد؛با اشاره به نقش کشاورزان در امنیت غذایی اظهار داشت: خدمت‌رسانی بی‌منت و حداکثر تسهیل‌گری برای کشاورزان اولویت اصلی ماست. هیچ‌گونه کوتاهی در روند تحویل گندم قابل‌قبول نیست و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که گندم هیچ کشاورزی به دلیل مشکلات اداری یا فنی، برگشت نخورد.

کرامتی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر استراتژیک استان، بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند عرضه تأکید کرد و افزود: خروج گندم تولیدی کشاورزان از استان به‌هیچ‌وجه مجاز نیست و لازم است تمامی مبادی نظارتی با دقت و قاطعیت از خروج این محصول راهبردی جلوگیری کنند تا ضمن تأمین نیازهای استان، گندم در شبکه رسمی خرید تضمینی جای گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیند خرید گندم در سال جاری با کمترین چالش و بیشترین رضایت‌مندی برای جامعه کشاورزی استان انجام شود.

پیمان حائری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان هم در ادامه با استناد به آمارهای هواشناسی استان (تا تاریخ ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵) اعلام کرد: طبق این گزارش؛ از ابتدای سال زراعی جاری ۳۰۹.۸ میلی‌متر بارندگی در استان زنجان رخ داده است که در در مقایسه با سال قبل (۲۵۹.۷ میلی‌متر) افزایش داشته است.

حائری با تشریح آمار خرید تضمینی گندم سال قبل ( از آغاز خرید تا پایان ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴) ؛ گزارشی از عملیات مبارزه همگانی با آفت سن غلات (سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴) در استان زنجان (تا ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵) ارائه کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان همچنین به وضعیت بیمه در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در محصولات گندم دیم، گندم آبی، جو آبی، کلزای آبی، عدس دیم نیز اشاره کرد و با بیان مسائل و مشکلات در سال زراعی گذشته پیشنهاد افزایش مراکز خرید در سطح استان به ویژه در پایانه های مرزی و همجوار با سایر استان‌ها، همکاری نیروهای انتظامی جهت جلوگیری از خروج گندم بدون داشتن نامه از اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، بازدید از مراکز خرید گندم توسط اکیپی اعم از استانداری، فرمانداری، اداره کل غله و جهاد کشاورزی (معاونت تولیدات گیاهی) از تمامی مراکز خرید گندم در طول زمان خرید را ارائه کرد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان بر لزوم ضرورت حذف واسطه‌ها و ایجاد حصار بیمه‌ای برای محافظت از سرمایه کشاورزان تاکید کرد و از بانک تخصیص بخش کشاورزی در استان زنجان خواست تا پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار دهد.

علی عیوضی، سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، بر لزوم ضرورت حذف واسطه‌ها و ایجاد حصار بیمه‌ای برای محافظت از سرمایه کشاورزان تاکید کردو گفت: در زنجیره تأمین، حضور پررنگ دلالان و واسطه‌های غیررسمی یکی از بزرگترین موانع توسعه تولید است.

وی تصریح کرد: وجود دلالان در مسیر محصولات استراتژیک مانند گندم، نه تنها باعث افزایش کاذب قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود، بلکه اصلی‌ترین آسیب را به خودِ کشاورز وارد می‌کند. وقتی سود حاصل از تولید به جای رسیدن به دست تولیدکننده، در میان لایه‌های متعدد واسطه‌ها تقسیم شود، انگیزه‌ کشاورز برای تمدید کشت در سال‌های آتی کاهش می‌یابد.

وی افزود که هدف از اقدامات نظارتی و اصلاحی، ایجاد یک مسیر مستقیم و شفاف از مزارع تا مراکز توزیع رسمی است تا اطمینان حاصل شود که منافع اقتصادی به درستی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم می‌شود.

اهمیت بیمه محصول گندم

عیوضی در بخش دیگر اظهارات خود به ریسک‌های محیطی اشاره کرد که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به پدیده‌هایی نظیر خشکسالی‌های پیاپی، تغییر در الگوهای بارش و شیوع آفات جدید، محصول گندم در استان زنجان همواره در معرض آسیب است.

وی تاکید کرد که پراکنش مراکز خرید گندم به گونه‌ای برنامه‌ریزی گردد که مانع از خروج گندم از استان شود و گندمکاران و تولیدکنندگان با کمترین زحمت بتوانند دسترنج خود را به دولت بفروشند.

ستار رحمنی، مسئول فنی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان نیز در ادامه با اشاره به وظایف کارگروه هماهنگی خرید گندم استان زنجان عنوان کرد: کارگروه هماهنگی خرید تضمینی گندم استان به ریاست استاندار و عضویت رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی تعاون روستایی مدیریت و برنامه ریزی اداره کل غله و خدمات بازرگانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیروی انتظامی، بانک عامل بنیاد ملی گندمکاران استان، اتاق اصناف کشاورزی استان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و متناظر آن در شهرستان جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در چارچوب این ابلاغیه در سطح هر استان تشکیل می‌گردد. این کارگروه موظف است مراکز خرید گندم را با لحاظ برآورد حجم خرید، محدوده تحت پوشش، فاصله منطقی بین مراکز خرید توان تخلیه و بارگیری مراکز خرید کاهش هزینه حمل و انبارداری به تفکیک هر شهرستان تعیین و به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان جهت اقدام ابلاغ نماید.

وی با اشاره به میزان خرید تضمینی گندم در کشور ابراز کرد: خرید تضمینی تا تاریخ ۱۵ خرداد سال جاری ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ریالی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و مبلغ واریزی بصورت علی الحساب ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ضروری است دولت بحث واریز مبالغ حاصل از خرید تضمینی گندم از گندمکاران را در اسرع وقت به حساب تولیدکنندگان واریز نماید.