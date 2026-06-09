به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این زمینه از آغاز فرآیند انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح های جامع سه پایانه مرزی مهم استان خبر داد و اظهار کرد: اسناد مربوط به پایانههای مرزی بازرگان، رازی و تمرچین در سامانه مناقصات بارگذاری شده و مراحل اجرایی به زودی کلید میخورد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه راهبردی آذربایجان غربی عنوان کرد: این استان با داشتن بیشترین تعداد پایانه های مرزی کشور، یکی از مهمترین دروازههای ارتباطی ایران با ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان محسوب میشود.
وی افزود: با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری و رشد تردد ناوگان ترانزیتی، تهیه و اجرای طرحهای جامع این سه پایانه در دستور کار قرار گرفته است. هدف اصلی، توسعه زیرساختها، افزایش ظرفیت پذیرش ناوگان، ساماندهی فضاهای عملیاتی،تفکیک ترافیک مسافری و تجاری و تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل ونقلی است.
شکری تصریح کرد: پس از انجام مطالعات تخصصی و تصویب در مراجع ذیصلاح، اسناد طرحهای جامع در سامانه بارگذاری شده و هماکنون فرآیند انتخاب پیمانکار در حال پیگیری است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی در تشریح جزئیات هر پایانه گفت: پایانه مرزی بازرگان بهعنوان بزرگترین مرز زمینی کشور، نیازمند توسعه فضاهای عملیاتی، افزایش ظرفیت خدمات رسانی به ناوگان و ارتقای زیرساختهای لجستیکی است.
شکری ادامه داد: در پایانههای رازی و تمرچین نیز اقداماتی برای بهبود فرآیندهای ترانزیتی، ارتقای ایمنی، ساماندهی ترددها و توسعه امکانات پشتیبانی پیشبینی شده است.
وی با اشاره به پایانه مرزی سرو خاطرنشان کرد: مراحل نهایی جمعبندی طرح جامع این پایانه نیز به پایان رسیده و برای طرح در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور آماده شده است. پس از تصویب، مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.
شکری تاکید کرد: اجرای این طرحها، ظرفیت ترانزیتی استان را افزایش میدهد، زمان توقف ناوگان را کاهش میدهد و کیفیت خدمات به فعالان اقتصادی را ارتقا میبخشد.
آذربایجان غربی با بهرهگیری از این زیرساختها میتواند به یکی از قطبهای مهم لجستیکی و ترانزیتی کشور تبدیل شود.
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