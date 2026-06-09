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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

شکری: توسعه ۳ پایانه مرزی آذربایجان‌غربی کلید خورد

شکری: توسعه ۳ پایانه مرزی آذربایجان‌غربی کلید خورد

ارومیه- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی گفت: با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری و ترانزیتی، تهیه و اجرای طرح ‌های جامع سه پایانه مرزی استان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این زمینه از آغاز فرآیند انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح ‌های جامع سه پایانه مرزی مهم استان خبر داد و اظهار کرد: اسناد مربوط به پایانه‌های مرزی بازرگان، رازی و تمرچین در سامانه مناقصات بارگذاری شده و مراحل اجرایی به زودی کلید می‌خورد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با اشاره به جایگاه راهبردی آذربایجان‌ غربی عنوان کرد: این استان با داشتن بیشترین تعداد پایانه ‌های مرزی کشور، یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی ایران با ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری و رشد تردد ناوگان ترانزیتی، تهیه و اجرای طرح‌های جامع این سه پایانه در دستور کار قرار گرفته است. هدف اصلی، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت پذیرش ناوگان، ساماندهی فضاهای عملیاتی،تفکیک ترافیک مسافری و تجاری و تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل‌ ونقلی است.

شکری تصریح کرد: پس از انجام مطالعات تخصصی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح، اسناد طرح‌های جامع در سامانه بارگذاری شده و هم‌اکنون فرآیند انتخاب پیمانکار در حال پیگیری است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی در تشریح جزئیات هر پایانه گفت: پایانه مرزی بازرگان به‌عنوان بزرگ‌ترین مرز زمینی کشور، نیازمند توسعه فضاهای عملیاتی، افزایش ظرفیت خدمات ‌رسانی به ناوگان و ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی است.

شکری ادامه داد: در پایانه‌های رازی و تمرچین نیز اقداماتی برای بهبود فرآیندهای ترانزیتی، ارتقای ایمنی، ساماندهی ترددها و توسعه امکانات پشتیبانی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به پایانه مرزی سرو خاطرنشان کرد: مراحل نهایی جمع‌بندی طرح جامع این پایانه نیز به پایان رسیده و برای طرح در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور آماده شده است. پس از تصویب، مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.

شکری تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها، ظرفیت ترانزیتی استان را افزایش می‌دهد، زمان توقف ناوگان را کاهش می‌دهد و کیفیت خدمات به فعالان اقتصادی را ارتقا می‌بخشد.

آذربایجان غربی با بهره‌گیری از این زیرساخت‌ها می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم لجستیکی و ترانزیتی کشور تبدیل شود.

کد مطلب 6854750

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