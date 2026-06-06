به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز شنبه در نشست کارگروه تولیدات دامی استان آذربایجان شرقی، با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت طیور استان در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: آذربایجانشرقی با عبور از مرز تولید ۱۲۰ هزار تن گوشت مرغ، جایگاه هفتم کشور را به خود اختصاص داده و اکنون تامینکننده ۳.۷ درصد از کل مرغ کشور است.
وی با تشریح زیرساختهای این صنعت در استان افزود: شبکه تولید ما در حال حاضر شامل ۷۰۵ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از ۱۶.۵ میلیون قطعه و ۵۹ واحد مرغ مادر با ظرفیت ۲.۲ میلیون قطعه است. تنها در سال گذشته، رکورد بیش از ۶۵ میلیون قطعه جوجهریزی در این واحدها به ثبت رسیده است.
گرایش مرغداران به زنجیرههای تولید در پی شوک ارزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی به پیامدهای اقتصادی آزادسازی نرخ ارز در دیماه ۱۴۰۴ پرداخت و تصریح کرد: این تصمیم منجر به جهش چهار برابری هزینههای تولید شده است؛ موضوعی که مرغداران را برای بقا و کاهش نقش واسطهها، به سمت همکاری با زنجیرههای تولید سوق داده است.
به گفته شفیعی، هماکنون حدود ۳۳ درصد از تولید استان به صورت شبکهای مدیریت میشود که شامل چهار زنجیره تولید اصلی (با سهم ۲۳ درصدی) و چهار کارخانه تولید خوراک طیور در قالب شبهزنجیره (با سهم حدود ۱۰ درصدی) است.
وی با تأکید بر لزوم ساماندهی این ساختار هشدار داد: برای جلوگیری از نارضایتی تولیدکنندگان و برهم خوردن نظم بازار، خدمات این زنجیرهها باید به شدت نظاممند شود تا از ایجاد تفاوتهای غیرمنطقی در قیمت تمامشده محصول جلوگیری به عمل آید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، تداوم تولید پایدار را در گرو حمایتهای دولتی دانست و از شرکت پشتیبانی امور دام کشور خواست با ابلاغ سریع قیمتهای جدید خرید تضمینی، به نوسانات بازار و نگرانیهای مرغداران پایان دهد.
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