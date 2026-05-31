به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای فعال در حوزه بسته‌بندی و صادرات خرما و زغال‌اخته، اظهار کرد: هرچند آذربایجان شرقی از نظر تولید خام خرما سهمی ندارد، اما در بخش صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌بندی این محصول راهبردی، جایگاه برجسته‌ای در سطح کشور به دست آورده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۳ واحد فعال در زمینه فرآوری و بسته‌بندی خرما در آذربایجان شرقی فعالیت می‌کنند که برای بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده‌اند. همچنین ظرفیت سالانه کل واحدها بیش از ۲۶۰ هزار تن است؛ ظرفیتی که استان را به یکی از مراکز مهم تأمین، آماده‌سازی، بسته‌بندی و عرضه خرما در بازار داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

شفیعی با اشاره به اهمیت صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی تصریح کرد: واحدهای فعال استان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، استانداردهای بهداشتی، تجهیزات به‌روز و نیروی انسانی متخصص توانسته‌اند خرما را در بسته‌بندی‌های متنوع، باکیفیت و متناسب با نیاز بازارهای هدف عرضه کنند. این مزیت، علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار داخلی، زمینه حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز فراهم کرده است.

آذربایجان شرقی یکی از پایگاه‌های مهم صادرات خرمای فرآوری‌شده کشور

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: موقعیت جغرافیایی ممتاز استان، دسترسی مناسب به مسیرهای ترانزیتی، همجواری با بازارهای صادراتی و برخورداری از زیرساخت‌های مناسب صنایع غذایی، شرایطی فراهم کرده است که آذربایجان شرقی بتواند به یکی از پایگاه‌های مهم صادرات خرمای فرآوری‌شده کشور تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون خرمای فرآوری و بسته‌بندی‌شده در آذربایجان شرقی به کشورهای حوزه اوراسیا، روسیه، عراق و همچنین برخی کشورهای اروپایی صادر می‌شود و این روند می‌تواند با حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های موجود، بیش از گذشته گسترش یابد.

شفیعی با تأکید بر نقش این صنعت در توسعه اقتصادی استان گفت: گسترش صنایع تبدیلی و غذایی، به‌ویژه در بخش خرما، افزون بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش ارزآوری و تثبیت جایگاه تبریز و آذربایجان شرقی به‌عنوان یکی از مراکز معتبر صنایع غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی تأکید کرد: سیاست سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و غذایی است تا با توسعه دامنه فعالیت‌ها، تنوع‌بخشی به محصولات، بهبود کیفیت فرآوری و ارتقای بسته‌بندی، سهم استان در بازارهای جهانی افزایش یابد و جایگاه آن در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی کشور بیش از پیش تقویت شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های دیگر این استان در بخش باغی گفت: آذربایجان شرقی دومین قطب تولید زغال‌اخته کشور است و در همین راستا، نخستین محموله‌های صادراتی زغال‌اخته استان به کشورهای حوزه اوراسیا ارسال شده است؛ موضوعی که می‌تواند افق تازه‌ای برای توسعه صادرات محصولات باغی استان ایجاد کند.