به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای فرآوری و کارخانجات لپهسازی شهرستان آذرشهر، این شهرستان را نماد توانمندی صنعت فرآوری حبوبات کشور دانست و اظهار کرد: آذرشهر به عنوان پایتخت تولید لپه ایران، جایگاه ویژهای در اقتصاد کشاورزی و صنایع غذایی کشور دارد و بخش عمده نیاز بازار داخلی از طریق واحدهای فعال این شهرستان تأمین میشود.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۱۸۰ واحد و کارگاه لپهسازی در آذرشهر افزود: سالانه بیش از ۱۴۰ هزار تن لپه در این شهرستان تولید و فرآوری میشود که علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، بخشی از آن نیز به کشورهای همسایه و بازارهای منطقه صادر میشود.
شفیعی با بیان اینکه حدود ۹۹ درصد لپه کشور در آذرشهر تولید میشود، گفت: این شهرستان طی دهههای گذشته به واسطه تجربه، دانش بومی، مهارت کمنظیر فعالان این صنعت و سرمایهگذاری بخش خصوصی به بزرگترین مرکز فرآوری حبوبات کشور تبدیل شده و نام آذرشهر امروز به عنوان یک برند معتبر در صنعت لپه ایران شناخته میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی کیفیت ممتاز لپه آذرشهر را مهمترین مزیت رقابتی این محصول دانست و افزود: رنگ طبیعی و یکنواخت، پخت سریع، طعم مطلوب، ماندگاری بالا، درصد شکستگی پایین و رعایت استانداردهای فرآوری از مهمترین ویژگیهایی است که موجب شده لپه تولیدی آذرشهر در میان مصرفکنندگان، تجار و فعالان صنایع غذایی از اعتبار و شهرت ویژهای برخوردار باشد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از فناوریهای بهروز، دقت در مراحل سورتینگ و فرآوری، استفاده از مواد اولیه باکیفیت و تجربه چندین دههای فعالان این صنعت، موجب شده لپه آذرشهر نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در بازارهای صادراتی نیز جایگاه قابل توجهی پیدا کند.
شفیعی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این صنعت اظهار داشت: آذرشهر علاوه بر تولید لپه، یکی از مهمترین مراکز فرآوری نخود و تولید نخودچی کشور نیز به شمار میرود و نقش مهمی در اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان آذرشهر در کنار کشورهای مطرح تولیدکننده و فرآوریکننده حبوبات نظیر هند، کانادا و ترکیه، به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعت حبوبات در منطقه خاورمیانه شناخته میشود و ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز بینالمللی تجارت و صادرات حبوبات را داراست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش این محصول گفت: ایجاد زیرساختهای مناسب برای توسعه صادرات، برندسازی، بستهبندی استاندارد و توسعه صنایع تبدیلی میتواند زمینه حضور پررنگتر لپه آذرشهر در بازارهای جهانی را فراهم کند.
وی در پایان از برنامهریزی برای اختصاص زمین مناسب به منظور راهاندازی شهرک زنجیره ارزش و پایانه صادراتی حبوبات و خشکبار در آذرشهر خبر داد و اظهار داشت: با تحقق این طرح، ظرفیتهای تولید، فرآوری، بستهبندی و صادرات حبوبات استان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و زمینه توسعه پایدار اقتصادی منطقه فراهم خواهد شد.
