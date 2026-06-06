علی گودرزی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سالروز ولادت حضرت امام موسی کاظم(ع) پوستر معرفی کتاب نگاهی به زندگانی امام موسی کاظم(ع) در قالب طرح «پیشنهاد خواندنی» توسط کتابخانههای عمومی استان مرکزی منتشر شد.
وی افزود: این کتاب با هدف معرفی ابعاد مختلف زندگی، سیره و آموزههای امام هفتم شیعیان به مخاطبان معرفی شده و از آثار ارزشمند حوزه معارف اهلبیت(ع) به شمار میرود.
گودرزی زاده تصریح کرد: کتاب نگاهی به زندگانی امام موسی کاظم(ع) به قلم سید سجاد جعفری و منتشرشده توسط انتشارات بوستان کتاب، اثری ارزشمند در معرفی ابعاد مختلف شخصیت، سیره و آموزههای امام هفتم شیعیان است که در ۱۲ فصل به نگارش درآمده است.
وی ادامه داد: این اثر با نگاهی به دوران ولادت، خاندان و آغاز امامت حضرت موسی بن جعفر(ع)، بخشی از مهمترین رویدادهای زندگی آن امام همام را روایت میکند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی تاکید کرد: نویسنده به ابعاد مختلف سیره اجتماعی و اخلاقی امام کاظم(ع) از جمله عدالتخواهی، مدارا با مردم، نقشآفرینی اقتصادی و شرایط علویان در عصر امامت ایشان پرداخته است.
وی افزود: بخشهای پایانی کتاب نیز به نقشآفرینی امام کاظم(ع) در تثبیت جایگاه امامت امام رضا(ع)، تحمل سالهای سخت زندان و محدودیتهای سیاسی و همچنین گزیدهای از سخنان و آموزههای ارزشمند آن امام همام اختصاص یافته است.
گودرزی زاده بیان کرد: این کتاب با نگاهی جامع به زندگی و سیره امام موسی کاظم(ع) از منابع ارزشمند در حوزه معارف اهلبیت(ع) به شمار میرود.
وی با بیان اینکه معرفی آثار دینی فاخر در اولویت برنامههای فرهنگی است گفت: مطالعه این اثر میتواند زمینه شناخت بیشتر نسل جوان با آموزهها و سبک زندگی ائمه اطهار(ع) را فراهم کند.
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