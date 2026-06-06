سکه طرح جدید ۱۸۰ میلیون تومان شد؛ آخرین نرخ طلا و ارز در بازار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر و مرکز مبادله ایران، در معاملات امروز بازار تهران، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۱۷ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا ۷۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۳۲۹ دلار ثبت شد.

در بازار سکه، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۸۰ میلیون تومان و سکه طرح قدیم ۱۷۷ میلیون تومان تعیین شده است. در بازار سبزه‌میدان نیز نیم‌سکه با قیمت ۹۲ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۲ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در بخش ارزی، دلار در معاملات امروز مرکز مبادله با افزایش خفیف نسبت به روز کاری گذشته، به ۱۴۷ هزار و ۲۱۰ تومان رسید. درهم امارات نیز همسو با دلار در سطح ۴۰ هزار و ۸۴ تومان معامله شد. این در حالی است که یورو روند متفاوتی را تجربه کرد و با عقب‌نشینی نسبت به روزهای اخیر، به ۱۶۹ هزار و ۷۶۹ تومان کاهش یافت.