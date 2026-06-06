به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع لبنانی از حملات پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع به حمله پهپادی به شهرک های جویا وجناتا در جنوب لبنان اشاره کردند.

رسانه های لبنانی همچنین از حمله پهپاد اسرائیلی به شهرک دیرقانون النهر در منطقه صور در جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار روسیاالیوم نیز از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتور سیکلت در شهرک العباسیه در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین خبرگزاری لبنان از حملات اسرائیل به شهرک های، جناتا، حاریص، الشهابیه و صریفا در جنوب لبنان خبر داد.