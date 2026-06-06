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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

حمله رژیم صهیونیستی به نظامیان ارتش لبنان

حمله رژیم صهیونیستی به نظامیان ارتش لبنان

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود علیه لبنان این بار خودروی نظامیان ارتش این کشور را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع امنیتی لبنانی اعلام کرد که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به خودروی نظامیان ارتش این کشور یک سرتیپ و یک سرباز جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، خودروی نظامیان ارتش لبنان در مسیر الخردلی در جنوب این کشور مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

ارتش لبنان نیز اعلام کرد که تعدادی از نظامیان این کشور از جمله یک افسر در حمله مذکور جان خود را از دست دادند.

این در حالی است که دولت لبنان تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای متوقف کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور انجام نداده است.

کد مطلب 6851527

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