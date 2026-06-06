به گزارش خبرگزاری مهر به نقل الجزیره، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان همچنان ادامه دارد.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی چندین منطقه در جنوب و شرق لبنان را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، حملات هوایی رژیم اشغالگر، شهرک‌های القطرانی و عرمتی در شهر جزین واقع در جنوب لبنان و همچنین شهرک مشغره در بقاع غربی در شرق لبنان را هدف گرفت.

همچنین توپخانه ارتش صهیونیستی اطراف شهرک زبقین در شهر صور در جنوب لبنان را گلوله‌ باران کرد.

در حمله‌ای دیگر نیز شهرک صدیقین در شهر صور هدف قرار گرفت.

همزمان منابع صهیونیستی از فعال شدن آژیرهای خطر در چندین شهرک در منطقه الجلیل در شمال فلسطین اشغالی در پی احتمال نفوذ یک پهپاد خبر دادند.