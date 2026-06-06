به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در بازدید از محل تکثیر گوزن زرد ایرانی در منطقه فندقلو و دیدار با محیط‌بانان، ضمن اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه‌های تنوع زیستی و گیاهی اظهار کرد: محیط زیست، مولفه‌ای راهبردی در پایداری سرزمینی است و ضرورت دارد در تمامی اقدامات توسعه‌ای، از جمله احداث واحدهای اقتصادی و صنعتی، حفظ این سرمایه‌های طبیعی در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه توسعه واحدهای تولیدی از نیازهای اساسی استان اردبیل است، افزود: با این وجود، توسعه باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که دسترسی نسل‌های آینده به این ذخایر ارزشمند خدشه‌دار نشود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه محل تکثیر گوزن زرد ایرانی یکی از مراکز مهم حفاظتی در کشور است، تصریح کرد: با توجه به نادر بودن این گونه جانوری، توسعه زیرساخت‌های این محل از اولویت‌های استان است.

امامی یگانه تاکید کرد: با هماهنگی اداره‌کل منابع طبیعی، مساحت کنونی این محل از ۷ هکتار به حداقل ۱۵ هکتار افزایش یابد که این کار مستلزم فنس‌کشی و ارتقای زیرساخت‌های لازم است.

وی همچنین با تبریک هفته محیط زیست، از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان قدردانی کرد و گفت: حفاظت از داشته‌های طبیعی، وظیفه‌ای همگانی است و مدیریت ارشد استان مصمم است تا با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه، ضمن بهره‌برداری خردمندانه، از گونه‌های در معرض خطر به نحو شایسته‌ای صیانت کند.

گفتنی است در این بازدید که همزمان با روز جهانی محیط زیست انجام شد، کارت محیط‌بان افتخاری به استاندار اردبیل اهدا شد.