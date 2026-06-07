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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

روسیه ۹۵ پهپاد اوکراینی را ساقط کرد 

روسیه ۹۵ پهپاد اوکراینی را ساقط کرد 

سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۹۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین منطقه روسیه منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته ۹۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز استان‌ها و مناطق روسیه سرنگون کرده‌اند.

وزارت دفاع مسکو در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی فعال، ۹۵ پهپاد بال ثابت اوکراینی را در بازه زمانی ۸:۰۰ شب تا ۷:۰۰ صبح به وقت مسکو منهدم کردند.

این بیانیه توضیح داد که این انهدام در مناطق جغرافیایی وسیعی شامل استان‌های بلگورود، بریانسک، کالوگا، کورسک، نووگورود، روستوف، اسمولنسک، تولا و یاروسلاول، علاوه بر منطقه کراسنودار، استان مسکو، حریم هوایی جمهوری کریمه و دریای سیاه صورت گرفته است.

این درگیری‌های مداوم در چارچوب عملیات نظامی ویژه‌ای است که مسکو در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز کرد و به گفته مسکو، هدف آن حفاظت از ساکنان منطقه دونباس است که سال‌ها توسط رژیم کی‌یف مورد آزار و اذیت و نسل‌کشی قرار گرفته‌اند.

نیروهای روسی در طول این عملیات بسیاری از تجهیزاتی را که غرب روی آنها حساب کرده بود، از جمله تانک‌های آلمانی «لئوپارد ۲» و بسیاری از خودروهای زرهی آمریکایی و انگلیسی و تانک‌ها و خودروهای زیادی که توسط کشورهای عضو ناتو ارائه شده بود، را منهدم کردند.

کد مطلب 6852777

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