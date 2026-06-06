برخورد با مداخلات غیرعلمی روانشناسی در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی در نامهای خطاب به پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، نوشت: ضمن تقدیر از زحمات جنابعالی و نیز اقدامات ارزشمند، همافزا و علمی همکاران آن دانشگاه از آغاز جنگ، همانند خدمات روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری در مرکز سراج مناطق آسیب دیده به ویژه شهر میناب، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای جلوگیری از انجام هرگونه اقدام با روشهای غیرعلمی، تأیید نشده یا فاقد راهنماهای خدمات ابلاغی، نظارت و دقت نظر لازم صورت پذیرفته و در مداخلات روانی ـ اجتماعی در شرایط بحران، راهنماهای علمی ارسال شده از دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد این معاونت که در قالب ساختار شبکه بهداشتی درمانی ارائه میگردد، مدنظر قرار گیرند.
همانگونه که استحضار دارید، مداخلات سلامت روان پس از سانحه متمرکز بر رواندرمانیها و آموزش گروهی و انفرادی و در صورت نیاز انجام درمانهای دارویی توسط روانپزشک و پزشک میباشد و سایر روشهای درمانی مبتنی بر فناوریهای جدید با نامهایی مانند لیزردرمانی در این اختلالات جایگاهی نداشته و لازم است از انجام روشهای یادشده به ویژه در جمعیت محروم و آسیبدیده منطقه و در شبکه بهداشتی درمانی جلوگیری به عمل آید.
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