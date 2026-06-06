به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسول شیخی‌زاده عصر شنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان و مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد استان اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم جامعه ایثارگری موضوع تعیین تکلیف افراد دارای کارت ایثار و پشت‌نوبتی‌ها بود که با همراهی مجلس و دولت در قالب بودجه ۱۴۰۵ برطرف شد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی افزود: با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و همراهی نمایندگان مجلس، ایثارگران فاقد مستمری که سال‌ها در انتظار دریافت خدمات بودند، اکنون تحت پوشش کمک معیشتی قرار گرفته‌اند.

نماینده مردم قروه و دهگلان ادامه داد: بر اساس این مصوبه، افرادی که دارای کارت ایثار بوده و فاقد هرگونه حقوق یا مستمری از دستگاه‌های دیگر هستند، از کمک‌های معیشتی ماهانه بهره‌مند می‌شوند و محدودیت‌های قبلی از جمله دهک‌بندی نیز اصلاح شده است.

شیخی‌زاده با اشاره به برخی مشکلات در نظام دهک‌بندی اظهار کرد: افزایش غیرواقعی ارزش دارایی‌ها در سامانه‌های ارزیابی باعث تغییر ناعادلانه دهک برخی خانوارها شده بود که این موضوع باید با نگاه کارشناسی اصلاح شود.

شاخص‌های اقتصادی باید متناسب با واقعیت معیشت مردم بازنگری شود

وی تأکید کرد: هزینه‌های زندگی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و شاخص‌های اقتصادی باید متناسب با واقعیت معیشت مردم بازنگری شود.

نماینده مردم قروه و دهگلان با اشاره به وضعیت برخی خانواده‌های شهدا افزود: رسیدگی به موضوع اشتغال فرزندان شهدا و همچنین تأمین مسکن این خانواده‌ها از مطالبات جدی است که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه بنیاد شهید تصریح کرد: تداوم پیگیری‌ها و هم‌افزایی میان مجلس و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه ایثارگری را کاهش دهد.