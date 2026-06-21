به گزارش خبرنگار مهر، جعفر دستان عصر یکشنبه در نشست خبری این رویداد فرهنگی و مذهبی با اشاره به نقش هنر و رسانه در تبیین حقایق جهان اسلام اظهار داشت: امروز رسالت همه فعالان فرهنگی و رسانه‌ای این است که مظلومیت انسان‌های بی‌گناه را به گوش جهانیان برسانند و اجازه ندهند حقیقت در هیاهوی تبلیغات و روایت‌های تحریف‌شده گم شود.

وی با بیان اینکه نباید رخدادهای امروز منطقه را صرفاً در قالب منازعات سرزمینی تحلیل کرد، افزود: اگر تصور کنیم اهداف جریان‌های سلطه‌طلب تنها محدود به تصرف خاک یا گسترش قلمرو است، دچار ساده‌اندیشی شده‌ایم. آنچه امروز در جهان مشاهده می‌شود، تلاشی برای سلطه‌طلبی گسترده و تحمیل اراده بر ملت‌هاست و وظیفه همه آزادی‌خواهان و اصحاب رسانه مقابله با این جریان از طریق آگاهی‌بخشی است.

دستان با تأکید بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌ها گفت: شاید همه افراد امکان حضور در میدان نبرد را نداشته باشند، اما هر کس در جایگاه خود وظیفه‌ای بر عهده دارد. سلاح اصحاب رسانه دوربین، قلم و روایت حقیقت است و باید از این ظرفیت برای بیان مظلومیت انسان‌های بی‌دفاع استفاده شود.

تهیه‌کننده تعزیه صحرارود فسا ادامه داد: موضوع محوری تعزیه امسال «از عطش تا آتش» انتخاب شده است؛ روایتی که از عطش حضرت علی‌اصغر(ع) در صحرای کربلا آغاز می‌شود و با نمایش رنج و مظلومیت کودکان بی‌گناه در حوادث معاصر ادامه می‌یابد. در بخش پایانی این اثر نیز نمادهای ظلم و استکبار به تصویر کشیده خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد پژوهش‌محور این تعزیه اظهار کرد: تمامی موضوعات و مفاهیم مطرح‌شده در این اثر حاصل ماه‌ها مطالعه و تحقیق است. گروهی از استادان دانشگاه، پژوهشگران تاریخ، کارشناسان حوزه علوم اسلامی و محققان حوزه‌های مختلف در فرآیند تدوین محتوا همکاری داشته‌اند تا مفاهیم تاریخی و مذهبی با دقت علمی در متن تعزیه بازتاب یابد.

دستان افزود: تحقیقات اولیه هر دوره از پایان اجرای سال قبل آغاز می‌شود و گاهی تا چند سال برای برخی سوژه‌ها مطالعه و بررسی انجام می‌شود. امسال نیز با همکاری استادان دانشگاه‌های شیراز، کازرون، جامعه‌الزهرا(س) و جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه، محتوای تعزیه تدوین شده است.

وی درباره زمان برگزاری این آیین گفت: تعزیه بزرگ صحرارود روز جمعه پنجم تیرماه، مصادف با یازدهم محرم، از ساعت ۱۶ در تپه صاحب‌الزمان(عج) صحرارود فسا برگزار خواهد شد.

تهیه‌کننده این رویداد مذهبی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ نفر در اجرای تعزیه امسال مشارکت دارند، گفت: از این تعداد حدود ۶۰ نفر را کودکان تشکیل می‌دهند و تمامی عوامل، بازیگران و دست‌اندرکاران از اهالی صحرارود هستند.

وی افزود: اجرای این تعزیه حاصل ماه‌ها تلاش جمعی مردم منطقه است و بسیاری از گروه‌ها از جمله اسب‌سواران، گروه‌های سرود، دمام‌زنان، عوامل فنی و اجرایی و خانواده‌های آنان از ماه‌ها قبل درگیر آماده‌سازی این رویداد می‌شوند.

تهیه‌کننده تعزیه صحرارود فسا با اشاره به سابقه ۲۱ ساله این آیین مذهبی اعلام کردند: میدان اصلی تعزیه حدود یک هکتار وسعت دارد و همراه با فضاهای جانبی، پارکینگ‌ها و بخش‌های خدماتی، امکانات لازم برای میزبانی از هزاران نفر فراهم شده است.



دستان گفت: تجهیزات ایمنی، آتش‌نشانی، اورژانس، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان شهرستان فسا در برگزاری این مراسم مشارکت دارند و تمهیدات لازم برای رفاه و امنیت شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.



تهیه‌کننده تعزیه صحرارود فسا تأکید کرد: هزینه‌های این رویداد عمدتاً از طریق کمک‌های مردمی، خیرین، هیئت امنای تعزیه و نذورات اهالی صحرارود تأمین می‌شود و بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز طی دو دهه گذشته به‌تدریج توسط مردم منطقه تهیه شده است.



لازم به توضیح است تعزیه بزرگ صحرارود فسا طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آیین‌های نمایشی مذهبی جنوب کشور شناخته شده و هرساله میزبان جمع گسترده‌ای از عاشقان اهل‌بیت(ع) و علاقه‌مندان به هنر آیینی از نقاط مختلف کشور است.