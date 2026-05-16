سید علی اصغر محدث در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته ارتباطات و روابط عمومی گفت: نقش روابط عمومیها در کارگروههای استانی هنوز بهطور کامل دیده نشده، در حالی که در دنیای امروز شاخصهایی مانند تعامل با مخاطب، اطلاعرسانی الکترونیک و مشارکت خبری اهمیت اساسی دارد.
وی با اشاره به شرایط «جنگ روایتها» و تلاش دشمن برای انتشار اخبار جعلی افزود: روابط عمومیها در این شرایط با اجرای رویدادهای فرهنگی، هنری و رسانهای توانستهاند مرجعیت خبری را حفظ کرده و از ایجاد رعب و ناامیدی در جامعه جلوگیری کنند.
مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: برگزاری جشنوارهها، نشستهای خبری، نمایشگاهها و برنامههای فرهنگی مانند شبهای شعر و رویدادهای شهری، نقش مهمی در آگاهسازی افکار عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی داشته است.
محدث با انتقاد از کمرنگ بودن جایگاه روابط عمومی در برخی ساختارهای اجرایی گفت: نبود نگاه حرفهای به این حوزه باعث شده برخی کارگروهها از ظرفیت رسانه و افکار عمومی بهدرستی بهره نبرند.
وی ادامه داد: روابط عمومی باید پل ارتباطی واقعی میان مردم و مدیران باشد و با شناخت دقیق مسائل اجتماعی، در تصمیمسازیها نقشآفرینی کند.
مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین آموزش تخصصی، نگاه حرفهای به رسانه و ارتباط دوسویه با افکار عمومی را از ضرورتهای این حوزه دانست و تصریح کرد: روابط عمومی و رسانه نه در تقابل، بلکه مکمل یکدیگرند و در صورت عملکرد صحیح هر دو، زمینه رشد و اعتماد اجتماعی فراهم میشود.
