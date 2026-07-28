به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مرثیه آفتاب»؛ مجموعه‌ای از سروده‌های شاعران استان فارس در سوگ شهدای شهرستان لامرد، با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس و بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شد.

این کتاب ۱۲۰ صفحه‌ای به گردآوری و تدوین هاشم کرونی، حاصل فراخوانی است که حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس پس از حمله دشمن به باشگاه ورزشی شهرستان لامرد منتشر کرد؛ حمله‌ای که در روزهای آغازین جنگ تحمیلی رخ داد و باشگاهی مملو از کودکان و نوجوانان را هدف قرار داد و با شهادت جمعی از هم‌وطنان، ۲۰ خانواده را داغدار کرد.

«مرثیه آفتاب» تلاشی برای ثبت این اندوه بزرگ در حافظه ادبی استان فارس است؛ اثری که با زبان شعر، مظلومیت شهدای لامرد، رنج خانواده‌های آنان و جنایت دشمن را روایت می‌کند و ادای دینی به خون پاک این شهیدان به شمار می‌آید.

هاشم کرونی، گردآورنده این مجموعه، با اشاره به روند شکل‌گیری کتاب گفت: پس از انتشار فراخوان، شاعران استان فارس با احساس مسئولیت و تعهد، سروده‌های خود را برای این اثر ارسال کردند و تلاش شد «مرثیه آفتاب» افزون بر ارزش ادبی، به‌عنوان سندی فرهنگی و تاریخی، روایت این جنایت را برای نسل‌های آینده ماندگار کند.

سروده‌های ۱۶ شاعر استان فارس شامل نیلوفر آرسام، محمد اخضری، مریم اسمعیل‌نژاد شیرازی، پدرام اکبری، فاطمه انصاری مراسخونی، هما ایران‌پور، سید روح‌الله باقری، ایوب پرندآور، پروین جاویدنیا، محمدجواد حسن‌شاهی، سجاد حیدری قیری، زیبا خدابخشی، سارا خلیفه، مژگان دستوری، مینا رحیمی و مریم رستمی در این مجموعه گردآوری شده است.

کتاب «مرثیه آفتاب» در آیین اختتامیه کنگره شعر ایثار رونمایی شد. این اثر با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس و بنیاد شهید و امور ایثارگران، به‌عنوان یادمانی ادبی برای شهدای مظلوم لامرد و گامی در حفظ و انتقال روایت این جنایت به نسل‌های آینده منتشر شده است.