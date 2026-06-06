محموله میلیاردی کالای احتکار شده در کنگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن موذن شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر خودداری از عرضه لاستیک خودرو توسط یک واحد صنفی در شهر کنگان، طی بازدید سرزده با همکاری روسای ادارات تعزیرات حکومتی،اتاق اصناف، و رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کنگان با اشاره به ارزش ریالی کالاهای مکشوفه، عنوان کرد: ارزش محموله کشف‌شده بالغ بر بیش ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است که پس از کشف و ضبط، صورت‌جلسه شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی و محتکران کالا، از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی به‌ویژه در زمینه احتکار و امتناع از عرضه کالا را از طریق سامانه اینترنتی ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود