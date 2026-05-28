به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در بازدید از شرکت حوزه آبزیان واقع در شهرک صنعتی بنه‌گز، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه آبزی‌فرآیند در حوزه فرآوری و تولید محصولات آبزی، بر نقش مهم این واحد در توسعه اقتصادی شهرستان، ایجاد اشتغال و تقویت زنجیره ارزش در بخش شیلات تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی فعال در شهرستان، گفت: رفع موانع پیش‌روی تولید، تسهیل امور اداری و پیگیری مشکلات زیرساختی واحدهای صنعتی از اولویت‌های جدی مجموعه مدیریتی شهرستان است.

سلیمانی همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و توسعه صنایع تبدیلی، اظهار کرد: واحدهای تولیدی مانند آبزی‌فرآیند می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده محصولات و رونق اقتصادی منطقه ایفا کنند.

معاون عمرانی فرمانداری نیز ضمن بررسی میدانی برخی مسائل مطرح‌شده از سوی مدیر مجموعه، بر پیگیری موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک صنعتی بنه‌گز تأکید کرد.

این بازدید در راستای سیاست‌های شهرستان برای حمایت از تولید، رفع موانع واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی تنگستان انجام شد و آخرین وضعیت فعالیت‌های این واحد تولیدی و مسائل و نیازهای زیرساختی آن مورد بررسی قرار گرفت.