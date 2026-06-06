به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه اجتماع «شب همدلی مردم هندوستان با مردم ایران» با حضور جمعی از هندی‌های مقیم قم در میدان مفید این شهر برگزار شد که جلوه‌هایی از همدلی و حمایت مردم هندوستان از ملت ایران به نمایش درآمد.

در این مراسم که با هدف اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی ایران و مردم کشورمان برگزار شد، سخنرانی نماینده ولی فقیه در هندوستان برای حاضران پخش شد و در ادامه سخنرانان بر پیوندهای عمیق عاطفی و فرهنگی میان دو ملت تأکید کردند.



حجت‌الاسلام والمسلمین حکیم الهی در سخنانی با اشاره به ابعاد مختلف همراهی مردم هندوستان با ملت ایران، نمونه‌هایی از همدردی و حمایت گسترده آنان را پس از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی برشمرد.



شرکت‌کنندگان در این برنامه با حضور پرشور خود، حمایت از جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران را مورد تأکید قرار داده و بر استمرار این همبستگی مردمی تصریح کردند.



در بخش دیگری از این اجتماع، تصاویری از حمایت‌های مردمی در مناطق مختلف هندوستان از ملت ایران برای حاضران به نمایش درآمد.



همچنین بخشی از برنامه به نمایش اقدامات حمایتی و اهدای هدایایی اختصاص یافت که از سوی علاقه‌مندان به ایران در هندوستان برای اعلام همبستگی با مردم کشورمان تهیه شده بود.



حاضران در ادامه با سر دادن شعارهایی به زبان‌های اردو و هندی، مواضع خود را در محکومیت رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکای جنایتکار نسبت به جمهوری اسلامی اعلام کردند.



فضای مراسم نیز با حضور اقشار مختلف هندی‌های مقیم قم و مشارکت آنان در بخش‌های گوناگون برنامه، رنگ و بوی ویژه‌ای به خود گرفته بود.



از دیگر بخش‌های این مراسم، پخش سرود معروف با محوریت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بود که طی آن حاضران به نمایندگی از هندوستانی‌های علاقه‌مند به نظام اسلامی و ایران، بار دیگر بر وفاداری و حمایت خود تأکید کردند.



در جریان این اجتماع، پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، هند و حزب‌الله لبنان نیز به اهتزاز درآمد و جلوه‌ای از همبستگی میان جبهه مقاومت به نمایش گذاشته شد.



همچنین یکی از مداحان کشور هند در بخش پایانی این برنامه با اجرای اشعاری در مدح مولای متقیان حضرت علی (ع)، حال و هوای معنوی ویژه‌ای به مراسم بخشید.



اجتماع شب همدلی مردم هندوستان با مردم ایران با حضور هندی‌های مقیم قم و در فضایی آمیخته با همدلی، حمایت و ابراز ارادت به آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران در میدان مفید این شهر برگزار شد.