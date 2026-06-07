به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی با معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش استان، نمایندگان دفتر اقتصادی استانداری و شرکت شهرکهای صنعتی، اظهار کرد: با هدف ایجاد پیوند عمیق میان فضای آموزشی و بخش تولید، گامهای عملیاتی برای استقرار هنرستانهای جوار صنعت در استان همدان برداشته شده است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی در گرو تربیت نیروی انسانی متخصص است، افزود: با توجه به نیاز مبرم واحدهای تولیدی به نیروی کارآمد و بومی، این ادارهکل در تعامل با آموزش و پرورش و شرکت شهرکهای صنعتی، راهاندازی هنرستانهای جوار صنعت را در اولویت قرار داده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصریح کرد: در این طرح، با بهرهگیری از ظرفیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان، هنرستانهایی با رویکرد تخصصی متناسب با نوع فعالیت هر شهرک ایجاد میشود تا دانشآموزان ضمن حضور در محیط واقعی کار، مهارتهای فنی مورد نیاز بازار را بهصورت کاربردی فرا بگیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای معدنی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود ۳۲ نوع ماده معدنی و ۸ میلیارد تن ذخیره معدنی در همدان، پیگیریهای جدی برای راهاندازی «هنرستان تخصصی معدن» آغاز شده است.
مدیرکل صمت استان همدان با بیان اینکه این طرح در مرحله جانمایی و برنامهریزی اولیه قرار دارد، خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد این مرکز آموزشی، شکوفایی ظرفیتهای نهفته معدنی استان از طریق پرورش متخصصان بومی و هدایت هوشمندانه استعدادهای دانشآموزی به سمت نیازهای واقعی بازار کار است.
وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت واحدهای صنعتی، این رویکرد نوین آموزشی، چشمانداز روشن و پایداری را برای رشد و توسعه صنعتی و معدنی استان همدان رقم بزند.
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