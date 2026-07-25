آغاز فرآیند پرداخت مطالبات پرستاران و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم خرمی اظهار کرد: با هماهنگی و رایزنی مؤثر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، و معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، فرایند پرداخت مطالبات کادر درمان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همواره پیگیر حقوق و مطالبات کارکنان حوزه سلامت بوده و با جدیت تأمین منابع و تسریع در روند پرداختها را دنبال میکند تا بخشی از دغدغههای معیشتی و حرفهای پرستاران و پزشکان کاهش یابد.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی پرستاران، پزشکان و سایر اعضای کادر درمان، تأکید کرد: حمایت از سرمایه انسانی نظام سلامت از اولویتهای اصلی دانشگاه است و مدیریت دانشگاه با رویکردی مسئولانه، مطالبات بهحق کارکنان را از مسیرهای قانونی و اجرایی پیگیری میکند.
خرمی ابراز امیدواری کرد با تداوم این پیگیریها و تأمین منابع مورد نیاز، پرداخت مطالبات کارکنان حوزه سلامت در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
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