https://mehrnews.com/x3cfXj ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳ کد مطلب 6852321 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳ مردم همچنان پای انقلاب و رهبری ایستاده اند؛ حماسه حضور در موج ۹۸ ارومیه - مردم ارومیه شنبه شب با حضور حماسی در خیابان، حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6852321 کپی شد مطالب مرتبط ضیاءآباد؛ روایت تازهای از همدلی در شب نودوهشتم قزوین در شب نودوهشتم؛ خیابانها همچنان صحنه حضور مردم تاکستان همچنان در میدان؛ روایت نودوهشتمین شب ایستادگی اقبالیه در مسیر همبستگی؛ مردم برای نودوهشتمین شب گرد هم آمدند برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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