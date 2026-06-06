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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳

مردم همچنان پای انقلاب و رهبری ایستاده اند؛ حماسه حضور در موج ۹۸

مردم همچنان پای انقلاب و رهبری ایستاده اند؛ حماسه حضور در موج ۹۸

ارومیه - مردم ارومیه شنبه شب با حضور حماسی در خیابان، حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند.

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کد مطلب 6852321

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