حجت‌الاسلام سید محمدکاظم مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه غدیر دارای دستاوردهایی است که محرومیت از آن‌ها متوجه کسانی است که به آن معتقد نیستند، بر شایسته‌سالاری در حکومت دینی تأکید کرد.

وی غدیر را دستاوردی کلیدی دانست که می‌تواند نقطه اوج قوت اسلامی، قدرت اسلامی و وحدت اسلامی باشد چون پیام اصلی غدیر، شایسته‌سالاری برای حکومت دینی و جامعه است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان یزد ادامه داد: در جامعه اسلامی، کسی باید سالار و جلودار باشد که از لحاظ علم، عمل، تقوا، مدیریت، سیاست و شجاعت، برتر و بالاتر باشد.

وی با اشاره به جایگاه امیرالمومنین (ع) پس از پیامبر (ص)، ایشان را شایسته‌ترین فرد برای این مقام دانست، همچنان که خود غیر غدیریان نیز به این امر اذعان دارند. این نکته، تبینی روشن از معیارهای رهبری در اسلام ارائه می‌دهد.

تفاوت غدیریان و غیر غدیریان

مدرسی افزود: نکته دوم از دستاوردهای غدیر که امروز برای جامعه اسلامی و بشری غیر قابل مقایسه است، مقاومت، صبوری، بردباری و ایستادگی در مقابل ظلم است. این آموزه‌ها، همچنان که از جای جای نهج‌البلاغه استفاده می‌شود، از میراث غدیریان است. در مقابل، غیر غدیریان نسبت به این جریان، همراهی و همگامی با ظلم را دارند.

وی به تفاوت دیدگاه‌ها در مسائل منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: کسانی که غیر غدیری هستند، یک سوم زمینشان به مانند بحرین در اختیار کفار و در قالب پادگان‌های نظامی و سایت‌های نظامی است یا یک چهارم سرزمین‌شان در اختیار کفار است، مانند کویت در جالی که غدیریان درصدد بیرون راندن کفار از منطقه هستند و معتقدند مدیریت منطقه باید بدون دخالت کفر و جامعه نفاق باشد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به اینکه غیرغدیریان فتوا به حرمت کمک به مردم غزه می‌دهند و هیچ اقدامی نمی‌کنند، گفت: در مقابل غدیریان همواره دلسوز و همراه مردم مظلوم هستند، حتی با وجود تفاوت‌های کیش و مذهب، غدیریان باز هم به ندای مظلوم توجه دارند، وظیفه جامعه اسلامی بر اساس آموزه‌های غدیری، کمک به جامعه مظلوم است.

مدرسی به تفاوت فاحش در ارزش‌گذاری میان غدیریان و غیر غدیریان اشاره کرد و گفت: غدیریان ضریح پیغمبر (ص) را به دیده احترام به چشم می‌کشند و می‌بوسند، اما غیر غدیریان بیان می‌کنند که بوسیدن حرم و ضریح پیغمبر حرام است، اما اینان بوسیدن مؤخره ترامپ را چون مصلحت است، لازم و واجب می‌دارند. این رفتارها نشان‌دهنده عمق تفاوت در مبانی اعتقادی و ارزشی است.

غدیر؛ عامل سربلندی مسلمانان و توجه جهانی

مدرسی تصریح کرد: این موارد روشنگر این است که غدیر دستاوردهایی دارد و امروز همه بشریت به آن توجه می‌کند، اکنون احترام و عزتی که حجاج ما در عربستان دارند، به برکت غدیر و نقطه اوج حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه غدیری دانست.

وی گفت: غدیر یک مکتب زنده و جریان هویت‌ساز در تاریخ اسلام است که آثار آن در حیات اجتماعی و سیاسی مسلمانان، به‌ویژه در روزگار معاصر، به‌روشنی نمایان است.

وی با بیان اینکه فرهنگ غدیر، جامعه اسلامی را به عزت، بصیرت و ایستادگی فرا می‌خواند، افزود: روحیه مقاومت ملت ایران در برابر فشارها، تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های سلطه‌گر، ریشه در آموزه‌های ولایت و امامت دارد و همین باور، ملت را در برابر دشمنان ثابت‌قدم نگه داشته است.

آیت‌الله مدرسی تأکید کرد: ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه‌ای که از امکانات گسترده نظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای برخوردار است، از برکات فرهنگ غدیر به شمار می‌رود؛ فرهنگی که عزت، استقلال و اقتدار را برای جامعه اسلامی به ارمغان آورده است.

دفاع از مظلومان؛ پیام عملی غدیر

وی با تأکید بر اینکه حمایت جمهوری اسلامی از مردم مظلوم فلسطین و غزه را در امتداد همین مکتب دانست و اظهار کرد: پیام غدیر، مسئولیت‌پذیری در برابر سرنوشت امت اسلامی و دفاع از مظلومان است؛ از همین رو، بی‌تفاوتی در برابر ظلم با منطق ولایت سازگار نیست.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان یزد، استقلال جمهوری اسلامی را از دیگر ثمرات تمسک به فرهنگ ولایت برشمرد و گفت: ملت ایران به برکت این نگرش، اجازه نداده است اراده بیگانگان بر مقدرات کشور حاکم شود؛ در حالی که در برخی کشورهای منطقه، نفوذ و حضور قدرت‌های خارجی به واقعیتی عادی تبدیل شده است.

وی همچنین با تجلیل از نقش امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در هدایت ملت ایران تصریح کرد: جایگاه و عزت امروز ایران اسلامی، مرهون رهبری شخصیت‌هایی است که در مسیر ولایت حرکت کرده و همه توان خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و مردم به کار گرفته‌اند.

وی با اشاره به حافظه تاریخی ملت ایران افزود: همان‌گونه که حوادث بزرگی چون غدیر و عاشورا در حافظه دینی و فرهنگی مردم زنده مانده است، مجاهدت‌ها، ایثارها و فداکاری‌های دوران معاصر نیز از یاد ملت ایران نخواهد رفت.

بازتاب عزت ایران در میان مسلمانان جهان

وی همچنین با اشاره به بازتاب عزت جمهوری اسلامی در میان مسلمانان جهان اظهار داشت: آنچه از سرزمین وحی گزارش می‌شود، نشان‌دهنده جایگاه و احترام ویژه زائران ایرانی در میان دیگر مسلمانان است و این مسئله، حاصل ایمان، مقاومت و پایبندی ملت ایران به ارزش‌های دینی و انقلابی است.

آیت‌الله مدرسی در پایان، عزت امروز ایران را برخاسته از ایمان، کرامت انسانی، تقوا، مقاومت و تمسک به ولایت دانست و تأکید کرد: این سرمایه معنوی و اجتماعی باید به‌درستی برای نسل‌های آینده حفظ، تبیین و منتقل شود.