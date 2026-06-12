مبارزه با سلطه آمریکا تکلیفی واجب برای امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمدکاظم مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: تقوا به معنای حضور در شرایطی که خداوند اجازه میدهد و عدم حضور در شرایطی که خداوند آن را نهی کرده است، میباشد.
وی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم عنوان کرد: توصیه میشود که در عزاداری ماه محرم صرفا نگاه تاریخی به واقعه عاشورا نداشته باشد، چرا که مجلس را به سکولار شدن پیش میبرد و از درون آن افراد کاملی تربیت نخواهند شد.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه مکتب عاشورا تربیتکننده افراد ارزشمند است، افزود: هیئتهای ارزشی و مکتبی تربیتکننده افرادی میشود که از مرگ و شهادت هراسی ندارند، از محاصره نمیترسند، جان و تن و خانواده خود را فدای اسلام و قران میکنند و در برابر ظلم و ظالم ایستادگی میکنند.
وی با اشاره به فرا رسیدن سالروز جنگ ۱۲ روزه گفت: در این یک سال اتحاد بین مردم افزایش یافت و پوزه آمریکا و دوستانش نیز به خاک مالیده شد، گرچه خساراتی به کشور وارد شد اما پیروزیهای بزرگی برای کشور رقم خورد.
مدرسی ادامه داد: تصور آمریکا این بود که با شهادت بزرگان ما ستون انقلاب به هم میریزد، تصورشان این بود که جنگ دو روزه با سقوط جمهوری اسلامی ایران با پایان میرسد و خیابانها شعلهور میشود، تصور میکردند که برخی از مناطق کشور تجزیه میشود و امید داشتند که ایران فرو پاشد که هیچ کدام از رویاهای واهی آنها محقق نشد.
وی با اشاره به تکالیف شرعی همگان در این ایام تصریح کرد: هرگونه تضعیف روحیه در میان ملت و جبهه مقاومت حرام است؛ بر آزادگان جهان لازم است که در برابر ظلم آمریکا و دوستانش سکوت نکنند و از آنجا که امروز آمریکا یک دشمن کافر است، مبارزه با آن و جهاد در این راه برای امت اسلامی واجب است و حمله به منافع آمریکا و مقابله با نفرات آنها نیز امروز بر هر فردی که توانایی داشته باشد یک واجب شرعی است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه امروز اولویت کشور امنیت ملی است، گفت: حفاظت از امنیت ملی، تمامیت ارضی کشور و جمهوری اسلامی ایران امروز اولویت همگان است و سیاسیون ما باید توجه داشته باشند که اگر با حرکتهای سیاسی بازدارندگی لازم ایجاد نشده است، باید بدانند که مسیر درست همان راه رهبر شهید است و ایران قوی، قدرتمند و همراه با اقتدار است.
وی افزود: ایران قدرت جنگندگی بالایی دارد و هدف آن خروج کامل آمریکا از منطقه است؛ در این یکسال اخیر آمریکا در جهان بسیار تخریب شد و این تحقیرها نیز ادامه خواهد شد و ما امروز باید نسبت به تمام مسائل دینی و سیاسی آگاه باشیم.
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