سعید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات اخیر در قیمت نان اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت، انتظارات عمومی برای ارتقای کیفیت و بهبود خدمت‌رسانی در واحدهای خبازی به‌حق افزایش یافته است؛ لذا این مدیریت، تشدید بازرسی‌های دوره‌ای و سرزده از نانوایی‌ها را در دستور کار فوری قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه نظارت‌ها نباید تعطیل‌بردار باشد، تصریح کرد: تیم‌های بازرسی با حضور قاضی کشیک، حتی در روزهای تعطیل نیز به‌صورت فعال در سطح شهر حضور دارند تا روند پخت و عرضه نان بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای مورد رصد قرار گیرد.

طاهری در ادامه با دعوت از شهروندان برای مشارکت در این نظارت عمومی، افزود: از عموم مردم درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اعم از کیفیت نامطلوب نان، عدم رعایت ساعات پخت، فروش اجباری یا دیگر تخلفات صنفی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: گزارش‌های واصله از سوی مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با واحدهای متخلف بدون اغماض و مطابق با قانون برخورد خواهد شد. هدف اصلی ما در این طرح، تضمین دسترسی شهروندان ایلامی به نان سالم و باکیفیت است.