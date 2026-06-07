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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۴

وزش باد نسبتاً شدید و افزایش دما پدیده غالب جوی در ایلام

وزش باد نسبتاً شدید و افزایش دما پدیده غالب جوی در ایلام

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات خبر داد و گفت: این پدیده می‌تواند به سازه‌های سبک خسارت و موجب بروز گرد و خاک محلی شود.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار داشت: پدیده غالب جوی طی امروز و به ویژه فردا، وزش باد است که در برخی ساعات نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این وضعیت می‌تواند به سازه‌های سبک خسارت وارد کرده و همچنین احتمال بروز گرد و خاک‌های محلی و افت کیفیت هوا به ویژه در نواحی مرزی استان وجود دارد.

رستمی در ادامه با اشاره به وضعیت دمای هوا خاطرنشان کرد: امروز افزایش نسبی یک تا دو درجه‌ای دما را شاهد هستیم اما از فردا تا روز دوشنبه نوسانات محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، افزایش دمای دو تا چهار درجه‌ای مورد انتظار است و مردم باید نسبت به این تغییرات جوی آمادگی لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6852355

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