به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، گروه هکری حنظله از انجام یک «ترور بزرگ» در داخل سرزمین های اشغالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، نظامی اسرائیلی که صبح امروز در داخل خودروی خود در خیابان ۲۰ تل آویو زنده زنده در آتش سوخت، افسر ارسد مرتبط با پرونده ایران در سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) بوده است.

گروه حنظله تأکید کرد: این عملیات پس از ماه‌ها رصد اطلاعاتی، تعقیب و نظارت مستمر به اجرا درآمده است. آیا دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی جرأت بیان حقیقت را خواهند داشت یا همچنان به انکار ادامه می‌دهند؟

این گروه هشدار داد: حتی افرادی که تحت شدیدترین تدابیر حفاظتی و امنیتی قرار دارند نیز در سرزمین‌های اشغالی از دسترس مقاومت مصون نیستند.

منابع عبری پیشتر از کشته شدن یک شهرک نشین صهیونیست بر اثر انفجار خودرو در جنوب تل آویو خبر داده بودند. پلیس رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که این حادثه پیشینه جنایی داشته است.