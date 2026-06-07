محصولات غذایی ایرانی فراتر از مرزها رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به رویکرد جدید سازمان غذا و دارو در بازنگری فرایندهای مجوزدهی، افزود: هدف از تسهیل صدور مجوزها، برداشتن موانع غیرضروری از پیش پای واحدهای صنعتی است تا چرخه تولید با سرعت بیشتری حرکت کند، اما این تسهیلات هرگز به معنای نادیده گرفتن مقتضیات علمی و الزامات ایمنی غذایی نیست.

وی با بیان اینکه نشان‌های تجاری معتبر داخلی اکنون به سرمایه‌های ملی تبدیل شده‌اند، ادامه داد: این برندها تنها متعلق به شرکت‌های تولیدکننده نیستند بلکه به کشور تعلق دارند. حمایت از این تولیدات که کیفیت آنها در سطح استانداردهای جهانی قرار دارد، به معنای صیانت از اعتبار و آینده صنعت غذای ایران است.

بهفر خاطرنشان کرد: تسریع در امور اداری به هیچ عنوان به معنای کاهش نظارت نیست. پس از اعطای پروانه، فرآورده‌ها به صورت مستمر تحت پایش قرار می‌گیرند و نمونه‌برداری‌های میدانی، آزمون‌های دقیق میکروبی و شیمیایی و بررسی برچسب‌گذاری با دقت بالا انجام می‌شود تا سلامت و کیفیت نهایی کالا برای مصرف‌کننده تضمین گردد.

وی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و داده‌های علمی را عامل اصلی کارآمدتر شدن نظام حکمرانی ایمنی غذا دانست و گفت: همکاری نزدیک با واحدهای تولیدی باعث شده است تا علاوه بر تسهیل تولید، بالاترین سطح ایمنی برای سفره مردم حفظ شود و هزینه‌های گزاف درمان از طریق پیشگیری و تغذیه سالم کاهش یابد.