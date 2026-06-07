حریف اول ایران نه «غول» است نه آسان/ نیوزیلند پُل صعود تیم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی به اردوی خود در ترکیه پایان داد و بامداد 17 خرداد راهی تیخوانا مکزیک شد که کمترین بازی تدارکاتی را برای حضور در جام جهانی داشت. ملی پوشان کشورمان در اردوی ترکیه برابر گامبیا و مالی دو بازی تدارکاتی داشتند که هر دو حریف خود را شکست دادند.

با این حال بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این دو دیدار نمی تواند محک جدی برای ملی پوشان کشورمان باشد چرا که حریفان قدرت فنی کافی را نداشتند و نتوانستند تیم ملی را تحت فشار قرار دهند. با این حال کادر فنی امیدوار است از همین دو دیدار برای شناخت ترکیب اصلی استفاده کند.

اصغر شرفی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که سابقه هدایت تیم های مختلف را هم در کارنامه دارد، همچنان از وضعیت خط دفاعی تیم ملی نگرانی دارد اما امیدوار است تیم ملی کشورمان بتواند در دیدار اول به پیروزی برسد و زمینه صعودش به مرحله بعد را فراهم کند.

نگران خط دفاعی هستم

شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری دو دیدار تدارکاتی اردوی ترکیه را کافی نمی داند و گفت: با وجود پیروزی در این دو دیدار تدارکاتی من همچنان نگران خط دفاع تیم ملی هستم. امیدوارم تا شروع جام جهانی کادر فنی بتواند این ضعف را هم پوشش دهد تا با قدرت برابر حریف ظاهر شویم.

پیروزی در بازی اول پل صعود است

این کارشناس فوتبال ادامه داد: پیروزی در اولین دیدار برابر نیوزیلند می‌تواند پل صعود به مرحله باشد. بنابراین بازیکنان باید با دقت به نکات فنی بیان شده از سوی کادر فنی گوش داده و آن را در زمین پیاده کنند تا بتوانند با جام جهانی را با پیروزی شروع کرده و با روحیه خوب آماده دیدا برابر بلژیک شوند.

روزهای حساس برای سرمربی تیم ملی

وی ادامه داد: قلعه نویی روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد چون می‌داند چشم تمام ایرانی ها حتی مردمی که خیلی هم اهل فوتبال نیستند به این سه بازی دوخته شده است و هر اتفاقی که برای تیم ملی بیفتد باید پاسخگوی اصحاب رسانه و مردم باشد. بنابراین تلاش می‌کند تا بهترین ها را به میدان بفرست و بتواند به نتیجه مورد نظر دست پیدا کند. اگرچه کار برای تیم ملی سخت است ولی غیرممکن نیست و همه امیدواریم که تیم ملی هم خوب بازی کند و هم بتواند به مرحله بعد صعود کند.

انتخاب بازیکن حق سرمربی است

کارشناس فوتبال در خصوص خط خوردن چند بازیکن در اردوی ترکیه گفت: سخت ترین قسمت کار در پایان اردو قلم قرمز کشیدن برروی نام چند بازیکن آست که بسیار ناراحت کننده است و در روحیه بازیکنان خط خورده تاثیر منفی خواهد داشت. البته قلعه نویی حق انتخاب دارد که چه نفراتی را خط بزند. او بر اساس تفکرات تاکتیکی و فنی مجبور خواهد بود چنین کار سختی را انجام دهد. پس نباید او را مورد انتقاد قرار داد چون حرف اول و آخر را در تیم سرمربی می‌زند.

شکست نیوزیلند دور از دسترس نیست



شرفی در مورد اولین دیدار تیم ملی برابر نیوزیلند گفت: ملی پوشان ما نه باید از اولین حریف غول بسازند نه نیوزیلند را دست کم بگیرند. اولین بازی همیشه استرس و سختی های خودش را دارد. کادر فنی به همراه روانشناس تیم باید جلساتی را با بازیکنان برگزار کند تا ملی پوشان را از لحاظ روحی و روانی آماده اولین دیدار کند. آنالیز دقیق از حریف کمک موثری در موفقیت تیم ملی خواهد داشت.

لازمه پیروزی در بازی اول

اصغر شرفی در پایان گفت: اگر به دنبال صعود هستیم باید در خط دفاع بدون اشتباه باشیم و به سادگی توپ را ازدست ندهیم. خط هافبک باید جنگنده باشد و در انتقال توپ به خط حمله دقت و سرعت لازم را داشته باشد و خط حمله ما که بازیکنان با تجربه ای هم دارد باید از تک موقعیت ها استفاده کرده و به راحتی موقعیت های بدست آماده را از دست ندهد. اگر بتوانیم بدون اشتباه ظاهر شویم بطور حتم به پیروزی خواهیم رسید و با روحیه خوب امیدوار به صعود خواهیم شد.