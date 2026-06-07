سفیر ایران در مکزیک: فیفا باید آمریکا را ملزم به رعایت قانون کند

به گزارش خبرنگار مهر، سفارت آمریکا در ترکیه روز گذشته به‌صورت رسمی اعلام کرد که ویزای ورود اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ صادر شده است، اما ساعاتی بعد فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد هنوز برای برخی از همراهان کاروان تیم ملی، ویزا صادر نشده است.

در همین حال، ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، در جمع خبرنگاران با قرائت بیانیه‌ای رسمی، این اقدام طرف آمریکایی را محکوم کرد.

پسندیده در این رابطه اظهار داشت: «حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرصتی برای نمایش توانمندی‌های ورزشی جوانان ایرانی و همچنین تقویت دوستی و تفاهم میان ملت‌ها است. در عین حال مایلم نگرانی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به عدم صدور ویزا برای برخی از اعضای کادر تیم ملی و همراهان رسمی تیم توسط دولت ایالات متحده آمریکا ابراز کنم. ما معتقد هستیم ورزش باید پلی برای نزدیکی ملت‌ها باشد نه ابزاری برای ایجاد محدودیت یا محرومیت. ورزش باید سبب نزدیکی ملت‌ها باشد نه دوری آن‌ها. به همین خاطر نیز از مقامات فیفا که تاکنون تلاش کرده‌اند اسباب راحتی تیم ملی ایران را فراهم سازند، می‌خواهم که کشور میزبان مسابقات ایران در جام جهانی را ملزم کنند که قوانین و مقررات فیفا را رعایت کنند.»