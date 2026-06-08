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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۶

تمرین ٧۵ دقیقه‌ای تیم ملی فوتبال در تیخوانا

تمرین ٧۵ دقیقه‌ای تیم ملی فوتبال در تیخوانا

تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین خود را در کمپ تمرینی باشگاه تیخوانا برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، این تمرین از ساعت ١٨ به وقت محلی در زمین چمن باشگاه تیخوانا آغاز شد و ملی‌پوشان به مدت ٧۵ دقیقه به تمرین پرداختند.

تمرین امروز با گرم کردن بدنهای بازیکنان آغاز شد و ملی‌پوشان زیر نظر اصغر قربانعلی‌پور بدنهای خود را آماده تمرین کردند.

پس از این بخش بازیکنان بدون توپ، به تمرینات تمرکزی و ذهنی پرداختند.

پاس کاری در زمینی کوچک با تک ضرب و آقا وسط ادامه تمرین سبک امروز ملی پوشان بود. امیر قلعه‌نویی در این بخش در کنار شاگردان خود بازی کرد و حضور او در این بخش، باعث شور و نشاط بیشتر تمرین شد.

بازیکنان تیم پس از این بخش، به دویدن نرم دور زمین پرداختند تا پس از یک ساعت تمرین یکشنبه عصر ملی‌پوشان به پایان برسد.

کد مطلب 6853538

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