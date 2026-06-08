به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، این تمرین از ساعت ١٨ به وقت محلی در زمین چمن باشگاه تیخوانا آغاز شد و ملی‌پوشان به مدت ٧۵ دقیقه به تمرین پرداختند.

تمرین امروز با گرم کردن بدنهای بازیکنان آغاز شد و ملی‌پوشان زیر نظر اصغر قربانعلی‌پور بدنهای خود را آماده تمرین کردند.

پس از این بخش بازیکنان بدون توپ، به تمرینات تمرکزی و ذهنی پرداختند.

پاس کاری در زمینی کوچک با تک ضرب و آقا وسط ادامه تمرین سبک امروز ملی پوشان بود. امیر قلعه‌نویی در این بخش در کنار شاگردان خود بازی کرد و حضور او در این بخش، باعث شور و نشاط بیشتر تمرین شد.

بازیکنان تیم پس از این بخش، به دویدن نرم دور زمین پرداختند تا پس از یک ساعت تمرین یکشنبه عصر ملی‌پوشان به پایان برسد.