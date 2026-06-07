گزارش روزنامه گاردین از وضعیت تیم ملی فوتبال ایران و یک چالش دردسرساز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ روز گذشته از آنتالیا ترکیه راهی مکزیک شد و شاگردان امیر قلعه نویی قرار است امروز یکشنبه ۱۷ خرداد وارد شهر تیخوانا و کمپ محل اقامت خود شوند.

در همین حال سفارت آمریکا در ترکیه روز شنبه ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران را برای حضور در خاک این کشور صادر کرد اما ۱۵ تن از همراهان تیم ملی هنوز ویزا دریافت نکرده اند و فدراسیون فوتبال در تلاش است تا مشکل این نفرات نیز رفع شود.

در همین حال روزنامه گاردین از قول ابوالفضل پسندیده سفیر کشورمان در مکزیک نوشته است: بر اساس شرایط ویزاهای صادرشده، اعضای تیم ملی باید در همان روز برگزاری مسابقه وارد خاک آمریکا شده و پس از پایان بازی آن را ترک کنند.

این در حالی است که سخنگوی تیم ملی پیش‌تر گفته بود ویزاهای صادرشده چندبار ورود بوده و تیم می‌تواند یک تا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر میزبان شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل