به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی با سه تساوی برابر نیوزیلند، بلژیک و مصر در جایگاه سوم گروه خود قرار گرفت و نتوانست مثل دوره های گذشته به مرحله بعدی صعود کند.

این ناکامی در شرایطی رقم خورد که این دوره از جام جهانی با حضور ۴۸ تیم برگزار شد و تیم ملی ایران شانس بیشتری برای صعود داشت اما با کسب سه امتیاز نتوانست به مرحله بعد راه یابد و از دور مسابقات کنار رفت.

اصغر شرفی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که سال ها به عنوان مربی در این رشته فعالیت کرد و حالا جزو کارشناسان و پیشکسوتان است، در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخت.

ساختار دفاعی به تیم ملی لطمه زد



شرفی در ارزیابی خود از عملکرد تیم ملی گفت: ایران سه بازی انجام داد که از سه بازی توانست ۳ امتیاز کسب کند. ملی‌پوشان ما بازی به بازی بهتر شدند اما نتوانستند به مرحله بعد صعود کنند. در مقابل نیوزیلند بازی خوبی ارائه‌ نکردیم و عدم هماهنگی در خط دفاع باعث شد به راحتی دروازه بیرانوند باز شود. تیم ملی در ساختار دفاعی دچار اشتباه شد و نتوانستند مقابل حریف مقاومت کنند. اگرچه ما دو امتیاز از دست دادیم ولی با یک امتیاز امیدوار به صعود بودیم.

بیرانوند نگذاشت به بلژیک ببازیم

این کارشناس فوتبال ادامه داد: در بازی برابر بلژیک توپ و میدان را به حریف داده بودیم و شاید اگر یک بیرانوند آماده درون زمین نبود نتیجه را واگذار می کردیم. بازی با بلژیک نشان داد که با فوتبال روز دنیا فاصله زیادی داریم. بلژیک کاملا عیار فوتبال ما را نشان داد و تساوی برابر حریف اروپایی را مدیون آمادگی بیرانوند بودیم که روز پر فروغی را پشت سر گذاشت.

چرا برابر مصر برنده نشدیم؟

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در ادامه ارزیابی اش از عملکرد تیم ملی گفت: در بازی با مصر باز هم از خط دفاع و اشتباه بیرانوند ضربه خوردیم و یک گل بد را دریافت کردیم اما بازهم رضاییان به داد تیم ملی رسید. یک پنالتی که می‌توانست صعود ما را قطعی کند را کاپیتان تیم ملی از دست داد تا باز هم به تساوی برسیم و کارمان به اما و اگر کشیده شود و منتظر بمانیم ببینیم آیا سایر بازی‌ها به سود ما رقم خواهد خورد که این اتفاق صورت نگرفت.



دلایل عدم صعود تیم ملی



وی در پاسخ به این پرسش که چه دلایلی باعث شد تا تیم ملی به مرحله بعد صعود نکند گفت: اولین دلیل برای نرفتن تیم ملی به مرحله بعد نداشتن پلن های متفاوت برای دقایق بازی ها بود. ما نتوانستیم از موقعیت های بدست آمده استفاده کنیم.

دوم استفاده از بازیکنان پا به سن گذاشته بود در حالی که جوان های با انگیزه ای داشتیم که می‌توانستند به تیم ملی کمک کنند. استفاده از بازیکنان پا به سن گذاشته چه امتیاز مثبتی برای تیم ملی داشت در حالی که برای تیم ملی موثر بازی نکردند.

دلیل بعدی عدم هماهنگی در خط دفاع بود که ساختار دفاعی درستی نداشتیم و گل های بدی هم دریافت کردیم. خط دفاع ما نتوانست ثبات لازم را داشته باشد و همین موضوع باعث شد گل‌های بدی را دریافت کنیم.

دلیل چهارم عدم گلزنی مهاجمان ما بود. طارمی، مغانلو و جهانبخش نتوانستند دروازه حریفان را باز کنند و این رامین رضاییان و محبی بودند که به جای مهاجمان گلزنی کردند.

پنجمین دلیلی که باعث شد نتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم به تعویض های کادر فنی برمی گردد که در این بخش هم دچار اشتباه شدیم. بازیکنانی را کادر فنی به زمین فرستاد حضور تاثیرگذاری نداشتند و نتوانستند حرکتی مفید برای تیم ملی داشته باشند.



رضاییان بهترین بازیکن بود



کارشناس فوتبال در خصوص انتخاب بهترین بازیکن در سه بازی تیم ملی گفت: بدون شک رامین رضاییان بهترین بازیکن ایران بود. او مزد تلاش و زحمات خود را گرفت و نامش را در تارخ حضور ایران در جام جهانی جاودانه کرد. ارسال های دقیق و گلزنی در این تورنمنت بزرگ نشان داد که از آمادگی بالایی برخوردار است و کادر فنی استقلال هم باید خوشحال باشد که برای شروع فصل جدید فوتبال چنین بازیکن آماده ای را در اختیار دارد.



مقصر اصلی خودمان بودیم



شرفی در خصوص اتفاقات رخ داده در سایر بازی ها که باعث شد تیم ملی به مرحله بعد صعود نکند تاکید کرد: جذابیت و زیبایی فوتبال به همین اتفاقات عجیبی است که در آن رخ می‌دهد. البته مقصر اصلی خودمان بودیم که صعود نکردیم اگر پنالتی طارمی گل می شد همه چیز تغییر پیدا می‌کرد ولی در مجموع همه نتایج هم به ضرر ما تمام شد تا نتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم و دوباره به انتظار چهار سال بعد باشیم.